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"الفنون البصرية" تنظم لقاءً مفتوحاً مع الفنانين والفنانات الشباب

لضمان شمولية برامج ومبادرات الهيئة الهادفة لتقديم الفرص للجميع

عقدت هيئة الفنون البصرية لقاءً افتراضياً مفتوحاً جمع فنانين وفنانات في بداية مشوارهم الفني لمناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تواجههم، بهدف فهم الاحتياج الفعلي لدى الفنانين الناشئين وضمان شمولية برامج ومبادرات الهيئة التي تسعى لتقديم الفرص لجميع العاملين في القطاع.

وتناول اللقاء محاور متعددة شملت نظرةً عامة لخارطة الطريق لبرامج ومبادرات هيئة الفنون البصرية، ونقاشاً مفتوحاً حول احتياجات الممارسين في القطاع، وأهمية الوصول إلى مصادر تطوير المواهب وتقديم الفرص للفنانين.

وتطرق الفنانون والفنانات إلى أهمية وجود مساحات متنوعة تتيح لهم تقديم إنتاجهم الفني بمختلف مجالاته وأشكاله للجمهور، بما يساهم في تطوير قدراتهم ورفع مستوى الإنتاج الفني، إضافة لإقامة لقاءات دورية بمختلف مناطق المملكة، لبناء مجتمع فني يتيح للوجوه الشابة الالتقاء برواد الفن لاكتساب المعرفة والخبرة الكافية، ولتوفير بيئة تعاون مثالية بين العاملين في القطاع.

وقد أوضح أعضاء الفريق أن هذا المقترح يصب في أحد المشاريع التي سيتم إطلاقها ضمن برامج ومبادرات هيئة الفنون البصرية.

وأكدوا على تعطش فناني المملكة للدورات وورش العمل التي من شأنها تطوير المهارات الشخصية لمنتسبي القطاع، ولفتح آفاق أوسع للمبتدئين في المجال لإثبات وجودهم وتقديم أنفسهم بالشكل المرضي. كما أنهم أبدوا حماسهم حول المشاريع الحالية التي تعمل عليها هيئة الفنون البصرية والتي تغطي فعلاً الاحتياج الفعلي لقطاع الفنون البصرية.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها هيئة الفنون البصرية مع المهتمين والممارسين في قطاع الفنون البصرية بالمملكة، بهدف تنويع قنوات التواصل معهم، والاستماع إلى متطلباتهم، وأفكارهم ومقترحاتهم التطويرية، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجههم.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الفنون البصرية" تنظم لقاءً مفتوحاً مع الفنانين والفنانات الشباب
سبق

عقدت هيئة الفنون البصرية لقاءً افتراضياً مفتوحاً جمع فنانين وفنانات في بداية مشوارهم الفني لمناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تواجههم، بهدف فهم الاحتياج الفعلي لدى الفنانين الناشئين وضمان شمولية برامج ومبادرات الهيئة التي تسعى لتقديم الفرص لجميع العاملين في القطاع.

وتناول اللقاء محاور متعددة شملت نظرةً عامة لخارطة الطريق لبرامج ومبادرات هيئة الفنون البصرية، ونقاشاً مفتوحاً حول احتياجات الممارسين في القطاع، وأهمية الوصول إلى مصادر تطوير المواهب وتقديم الفرص للفنانين.

وتطرق الفنانون والفنانات إلى أهمية وجود مساحات متنوعة تتيح لهم تقديم إنتاجهم الفني بمختلف مجالاته وأشكاله للجمهور، بما يساهم في تطوير قدراتهم ورفع مستوى الإنتاج الفني، إضافة لإقامة لقاءات دورية بمختلف مناطق المملكة، لبناء مجتمع فني يتيح للوجوه الشابة الالتقاء برواد الفن لاكتساب المعرفة والخبرة الكافية، ولتوفير بيئة تعاون مثالية بين العاملين في القطاع.

وقد أوضح أعضاء الفريق أن هذا المقترح يصب في أحد المشاريع التي سيتم إطلاقها ضمن برامج ومبادرات هيئة الفنون البصرية.

وأكدوا على تعطش فناني المملكة للدورات وورش العمل التي من شأنها تطوير المهارات الشخصية لمنتسبي القطاع، ولفتح آفاق أوسع للمبتدئين في المجال لإثبات وجودهم وتقديم أنفسهم بالشكل المرضي. كما أنهم أبدوا حماسهم حول المشاريع الحالية التي تعمل عليها هيئة الفنون البصرية والتي تغطي فعلاً الاحتياج الفعلي لقطاع الفنون البصرية.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها هيئة الفنون البصرية مع المهتمين والممارسين في قطاع الفنون البصرية بالمملكة، بهدف تنويع قنوات التواصل معهم، والاستماع إلى متطلباتهم، وأفكارهم ومقترحاتهم التطويرية، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجههم.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
03:26 PM

"الفنون البصرية" تنظم لقاءً مفتوحاً مع الفنانين والفنانات الشباب

لضمان شمولية برامج ومبادرات الهيئة الهادفة لتقديم الفرص للجميع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت هيئة الفنون البصرية لقاءً افتراضياً مفتوحاً جمع فنانين وفنانات في بداية مشوارهم الفني لمناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تواجههم، بهدف فهم الاحتياج الفعلي لدى الفنانين الناشئين وضمان شمولية برامج ومبادرات الهيئة التي تسعى لتقديم الفرص لجميع العاملين في القطاع.

وتناول اللقاء محاور متعددة شملت نظرةً عامة لخارطة الطريق لبرامج ومبادرات هيئة الفنون البصرية، ونقاشاً مفتوحاً حول احتياجات الممارسين في القطاع، وأهمية الوصول إلى مصادر تطوير المواهب وتقديم الفرص للفنانين.

وتطرق الفنانون والفنانات إلى أهمية وجود مساحات متنوعة تتيح لهم تقديم إنتاجهم الفني بمختلف مجالاته وأشكاله للجمهور، بما يساهم في تطوير قدراتهم ورفع مستوى الإنتاج الفني، إضافة لإقامة لقاءات دورية بمختلف مناطق المملكة، لبناء مجتمع فني يتيح للوجوه الشابة الالتقاء برواد الفن لاكتساب المعرفة والخبرة الكافية، ولتوفير بيئة تعاون مثالية بين العاملين في القطاع.

وقد أوضح أعضاء الفريق أن هذا المقترح يصب في أحد المشاريع التي سيتم إطلاقها ضمن برامج ومبادرات هيئة الفنون البصرية.

وأكدوا على تعطش فناني المملكة للدورات وورش العمل التي من شأنها تطوير المهارات الشخصية لمنتسبي القطاع، ولفتح آفاق أوسع للمبتدئين في المجال لإثبات وجودهم وتقديم أنفسهم بالشكل المرضي. كما أنهم أبدوا حماسهم حول المشاريع الحالية التي تعمل عليها هيئة الفنون البصرية والتي تغطي فعلاً الاحتياج الفعلي لقطاع الفنون البصرية.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها هيئة الفنون البصرية مع المهتمين والممارسين في قطاع الفنون البصرية بالمملكة، بهدف تنويع قنوات التواصل معهم، والاستماع إلى متطلباتهم، وأفكارهم ومقترحاتهم التطويرية، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجههم.

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