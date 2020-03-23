النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصناعة" تؤكد على المصانع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتخفيض أعداد العاملين

بما لا يتجاوز 40% للمكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لجميع المنشآت الصناعية والتعدينية على وجوب الالتزام بالتوجيهات الرسمية، بتقليل أعداد العاملين بخطوط الإنتاج للحدود الضرورية الدنيا، وبما لا يتجاوز 40% للمكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية وذلك للقطاعات غير المستثناة، والإيقاف المباشر والتام لكل الأعمال بالمكاتب الرئيسة، وتفعيل الممارسات المثالية، لدرء انتشار الفيروس بالمخالطة والتجمعات.

وأكدت الوزارة في تعميم وجهته للمنشآت الصناعية والتعدينية اليوم على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق شركائها بالقطاع الصناعي والتعديني، و"تنظر بعين التقدير والاعتزاز لكل عامل في المجال الصناعي والتعديني، لجهودهم وعطائهم، وتؤكد أن عملهم في هذه الظروف، مع أخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة، هو استشعار للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، كما أنهم أحد قدرات وطننا العالية التي نعول عليها كثيراً للخروج من هذه المرحلة وتجاوزها إلى مرحلة أكثر إشراقاً بعون الله".

وشددت الوزارة على أنها ستتابع بحزم في ذات الوقت، من خلال الهيئات التنفيذية بمنظومتها، التزام المنشآت الصناعية والتعدينية بالتوجيهات الحكومية كافة، كما ستكثف الجولات التفتيشية والرقابية لمتابعة التزام وامتثال ملاك المصانع والمنشآت للتوجيهات.

وتباشر الوزارة الرفع بشكل مستمر وآني للجهات المختصة، لتطبيق العقوبات التي تصل إلى الإغلاق للمنشآت المخالفة، حماية للعاملين وأسرهم.

كما دعت الوزارة العاملين كافة إلى التواصل معها عبر وسائل التواصل التالية، للإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها، عبر موقع الوزارة mim.gov.sa، والبريد الإلكتروني info@mim.gov.sa، والهاتف: 0112831700.

وسألت الوزارة في ختام التعميم الله العلي العظيم أن يحفظ علينا أمننا ووطننا، وأن يعين الجميع على تحقيق تطلعات ولاة أمرنا في خدمة الوطن والمواطن.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصناعة" تؤكد على المصانع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتخفيض أعداد العاملين
سبق

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لجميع المنشآت الصناعية والتعدينية على وجوب الالتزام بالتوجيهات الرسمية، بتقليل أعداد العاملين بخطوط الإنتاج للحدود الضرورية الدنيا، وبما لا يتجاوز 40% للمكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية وذلك للقطاعات غير المستثناة، والإيقاف المباشر والتام لكل الأعمال بالمكاتب الرئيسة، وتفعيل الممارسات المثالية، لدرء انتشار الفيروس بالمخالطة والتجمعات.

وأكدت الوزارة في تعميم وجهته للمنشآت الصناعية والتعدينية اليوم على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق شركائها بالقطاع الصناعي والتعديني، و"تنظر بعين التقدير والاعتزاز لكل عامل في المجال الصناعي والتعديني، لجهودهم وعطائهم، وتؤكد أن عملهم في هذه الظروف، مع أخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة، هو استشعار للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، كما أنهم أحد قدرات وطننا العالية التي نعول عليها كثيراً للخروج من هذه المرحلة وتجاوزها إلى مرحلة أكثر إشراقاً بعون الله".

وشددت الوزارة على أنها ستتابع بحزم في ذات الوقت، من خلال الهيئات التنفيذية بمنظومتها، التزام المنشآت الصناعية والتعدينية بالتوجيهات الحكومية كافة، كما ستكثف الجولات التفتيشية والرقابية لمتابعة التزام وامتثال ملاك المصانع والمنشآت للتوجيهات.

وتباشر الوزارة الرفع بشكل مستمر وآني للجهات المختصة، لتطبيق العقوبات التي تصل إلى الإغلاق للمنشآت المخالفة، حماية للعاملين وأسرهم.

كما دعت الوزارة العاملين كافة إلى التواصل معها عبر وسائل التواصل التالية، للإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها، عبر موقع الوزارة mim.gov.sa، والبريد الإلكتروني info@mim.gov.sa، والهاتف: 0112831700.

وسألت الوزارة في ختام التعميم الله العلي العظيم أن يحفظ علينا أمننا ووطننا، وأن يعين الجميع على تحقيق تطلعات ولاة أمرنا في خدمة الوطن والمواطن.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
11:04 PM

"الصناعة" تؤكد على المصانع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتخفيض أعداد العاملين

بما لا يتجاوز 40% للمكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,357

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لجميع المنشآت الصناعية والتعدينية على وجوب الالتزام بالتوجيهات الرسمية، بتقليل أعداد العاملين بخطوط الإنتاج للحدود الضرورية الدنيا، وبما لا يتجاوز 40% للمكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية وذلك للقطاعات غير المستثناة، والإيقاف المباشر والتام لكل الأعمال بالمكاتب الرئيسة، وتفعيل الممارسات المثالية، لدرء انتشار الفيروس بالمخالطة والتجمعات.

وأكدت الوزارة في تعميم وجهته للمنشآت الصناعية والتعدينية اليوم على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق شركائها بالقطاع الصناعي والتعديني، و"تنظر بعين التقدير والاعتزاز لكل عامل في المجال الصناعي والتعديني، لجهودهم وعطائهم، وتؤكد أن عملهم في هذه الظروف، مع أخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة، هو استشعار للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، كما أنهم أحد قدرات وطننا العالية التي نعول عليها كثيراً للخروج من هذه المرحلة وتجاوزها إلى مرحلة أكثر إشراقاً بعون الله".

وشددت الوزارة على أنها ستتابع بحزم في ذات الوقت، من خلال الهيئات التنفيذية بمنظومتها، التزام المنشآت الصناعية والتعدينية بالتوجيهات الحكومية كافة، كما ستكثف الجولات التفتيشية والرقابية لمتابعة التزام وامتثال ملاك المصانع والمنشآت للتوجيهات.

وتباشر الوزارة الرفع بشكل مستمر وآني للجهات المختصة، لتطبيق العقوبات التي تصل إلى الإغلاق للمنشآت المخالفة، حماية للعاملين وأسرهم.

كما دعت الوزارة العاملين كافة إلى التواصل معها عبر وسائل التواصل التالية، للإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها، عبر موقع الوزارة mim.gov.sa، والبريد الإلكتروني info@mim.gov.sa، والهاتف: 0112831700.

وسألت الوزارة في ختام التعميم الله العلي العظيم أن يحفظ علينا أمننا ووطننا، وأن يعين الجميع على تحقيق تطلعات ولاة أمرنا في خدمة الوطن والمواطن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,178
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,014
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,568

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة