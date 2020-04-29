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"الصحة" : تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 21402

مُنحت ولم تُستخدم.. إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص

بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي مُنحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر، ولم تُستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على دعم جميع الجهات الحكومية والخاصة لاتخاذ المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (COVID19).

يُذكر أن هذه المبادرة قد جرى العمل على تنفيذها بالمشاركة مع وزارة الخارجية ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، وتحديد التأشيرات المختومة على الجواز غير المستغلة من تاريخ الأمر الملكي الكريم في 18 مارس 2020م.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مُنحت ولم تُستخدم.. إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص
سبق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي مُنحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر، ولم تُستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على دعم جميع الجهات الحكومية والخاصة لاتخاذ المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (COVID19).

يُذكر أن هذه المبادرة قد جرى العمل على تنفيذها بالمشاركة مع وزارة الخارجية ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، وتحديد التأشيرات المختومة على الجواز غير المستغلة من تاريخ الأمر الملكي الكريم في 18 مارس 2020م.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
04:19 PM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
05:03 PM

مُنحت ولم تُستخدم.. إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص

بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,997

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي مُنحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر، ولم تُستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على دعم جميع الجهات الحكومية والخاصة لاتخاذ المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (COVID19).

يُذكر أن هذه المبادرة قد جرى العمل على تنفيذها بالمشاركة مع وزارة الخارجية ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، وتحديد التأشيرات المختومة على الجواز غير المستغلة من تاريخ الأمر الملكي الكريم في 18 مارس 2020م.

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