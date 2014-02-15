"جامعات العالم الإسلامي" يبحث إطلاق شبكة مؤسسات في المسرح والسينما والفنون

خلال اجتماع حضوري وافتراضي بمدينة سطات المغربية

عقد اتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اجتماعًا حضوريًا وافتراضيًا بمدينة سطات المغربية اليوم، مع ممثلين عن عدد من الجامعات والمعاهد والكليات المتخصصة في تدريس الفنون والمسرح بالعالم الإسلامي؛ من أجل بحث ترتيبات إطلاق شبكة مؤسسات التكوين في هذه المجالات.

وخلال الاجتماع أشار المدير العام للإيسيسكو الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي الدكتور سالم بن محمد المالك إلى أن الشبكة المزمع إطلاقها تأتي في إطار مشروع النظام الأساسي لشبكات الكليات المتناظرة بالاتحاد، وذلك من أجل التشبيك بينها، ووضع خطط علمية وبحثية مشتركة وتسهيل تبادل الباحثين والطلاب.

وأضاف "المالك" أن مشروع الشبكة يسعى إلى تعزيز التعاون بين الكليات والمؤسسات الجامعية والأكاديمية المختصة في هذه الفنون في الجامعات الأعضاء باتحاد جامعات العالم الإسلامي، وتقريب الرؤى وتوحيد المصطلحات العلمية في هذه المجالات، وتشجيع إنشاء مراكز البحوث التخصصية، وتوثيق التعاون مع الكليات والمعاهد المماثلة في الجامعات الدولية.

وتم بهذه المناسبة استعراض مختلف تجارب الجامعات والمعاهد والكليات المشاركة، وتحديد آفاق التعاون المشترك لإنجاح مشروع الشبكة، الذي سيسهم في التربية والانسجام بين الطلبة، وتطوير مهاراتهم.