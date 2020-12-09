النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة "سيدة جدة".. تم الرصد ووجهت لوحدة الحماية

بعد مقطع متداول يوثق اعتداء طليقها عليها وهي تخرج من المصعد مطالبة الجهات المعنية بالتدخل

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأربعاء، أنه رصد حالة السيدة التي ناشدت لحمايتها وأطفالها، موضحاً أنه تم توجيهها لوحدة الحماية بجدة.

وقال المركز عبر تويتر اليوم: إشارة إلى ما تم تداوله حول سيدة تناشد لحمايتها وأطفالها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بجدة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وكانت مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو نشرته امرأة يوثق ما قالت إنه اعتداء من طليقها عليها في جدة، حيث أظهر الفيديو، المرأة وهي تخرج من المصعد فيما يلحق بها شخص يحاول منعها من الخروج من العمارة السكنية بالقوة وطرحها أرضاً، وناشدت المرأة الجهات المسؤولة بالتدخل لحمايتها هي وأولادها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة "سيدة جدة".. تم الرصد ووجهت لوحدة الحماية
سبق

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأربعاء، أنه رصد حالة السيدة التي ناشدت لحمايتها وأطفالها، موضحاً أنه تم توجيهها لوحدة الحماية بجدة.

وقال المركز عبر تويتر اليوم: إشارة إلى ما تم تداوله حول سيدة تناشد لحمايتها وأطفالها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بجدة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وكانت مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو نشرته امرأة يوثق ما قالت إنه اعتداء من طليقها عليها في جدة، حيث أظهر الفيديو، المرأة وهي تخرج من المصعد فيما يلحق بها شخص يحاول منعها من الخروج من العمارة السكنية بالقوة وطرحها أرضاً، وناشدت المرأة الجهات المسؤولة بالتدخل لحمايتها هي وأولادها.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
10:02 AM

مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة "سيدة جدة".. تم الرصد ووجهت لوحدة الحماية

بعد مقطع متداول يوثق اعتداء طليقها عليها وهي تخرج من المصعد مطالبة الجهات المعنية بالتدخل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,255

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأربعاء، أنه رصد حالة السيدة التي ناشدت لحمايتها وأطفالها، موضحاً أنه تم توجيهها لوحدة الحماية بجدة.

وقال المركز عبر تويتر اليوم: إشارة إلى ما تم تداوله حول سيدة تناشد لحمايتها وأطفالها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بجدة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وكانت مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو نشرته امرأة يوثق ما قالت إنه اعتداء من طليقها عليها في جدة، حيث أظهر الفيديو، المرأة وهي تخرج من المصعد فيما يلحق بها شخص يحاول منعها من الخروج من العمارة السكنية بالقوة وطرحها أرضاً، وناشدت المرأة الجهات المسؤولة بالتدخل لحمايتها هي وأولادها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,463
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,331
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,900

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة