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"الصحة" تتعامل مع الحالة.. مراقبو أمانة الطائف يكتشفون ارتفاع حرارة "وافد"

خلال مداهمتهم موقعًا مخالفًا.. باستخدام جهاز الاستكشاف الحراري

اشتبه مراقبو الأمانة بمحافظة الطائف ممثلين عن "بلدية شرق الفرعية" أثناء مُداهمتهم ليلة أمس وبمساندة أمنيةعددًا من المواقع المُخالفة والتي اتُخذت لخياطة الملابس النسائية والرجالية، بعامل وافد لديه ارتفاع في درجة حرارته تزيد عن 38 درجة، أثناء استخدامهم جهاز الاستكشاف الحراري، ما دعاهم لإبلاغ الصحة والتي بدورها تنسيقًا كلفت الفريق المُخصص بذلك للتواجد ومُباشرة الحالة، والتعامل معها وفقًا لما هو معمولٌ به نظامًا، وفي حال تأكد إصابته بفيروس كورونا فإن من كانوا معه بالموقع المخالف يعتبرون مُخالطين.

وكان مراقبون عن "بلدية شرق الفرعية" بالطائف، وبمساندة من البحث الجنائي والشرطة، قد كشفوا عن 6 معامل من بينها شقة والبقية عبارةعن بدرومات بعمائر سكنية في حي الشهداء الشمالية، حولها أكثر من40 عاملًا من جنسيات مختلفة لمعامل لخياطة العبايات النسائية وبكميات كبيرة، كذلك خياطة الثياب الرجالية وبعض الملابس النسائية الأخرى لضخها للسوق دون أي تراخيص نظامية تُخول لهم مزاولة النشاط .

هذا وقد تمت مُصادرة المعدات المستخدمة في تلك المواقع المخالفة والتي كانت بدون تهوية وتفتقد للاشتراطات النظامية، فيما تسلمت الشرطة العمالة الوافدة التي تُدير تلك المواقع وتعمل بها، كذلك الوصول لمن قام بتأجير تلك البدرومات والتي تحولت لمعامل بدون تراخيص نظامية، وتجمعات لعمالة مُخالفة داخل حي سكني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تتعامل مع الحالة.. مراقبو أمانة الطائف يكتشفون ارتفاع حرارة "وافد"
سبق

اشتبه مراقبو الأمانة بمحافظة الطائف ممثلين عن "بلدية شرق الفرعية" أثناء مُداهمتهم ليلة أمس وبمساندة أمنيةعددًا من المواقع المُخالفة والتي اتُخذت لخياطة الملابس النسائية والرجالية، بعامل وافد لديه ارتفاع في درجة حرارته تزيد عن 38 درجة، أثناء استخدامهم جهاز الاستكشاف الحراري، ما دعاهم لإبلاغ الصحة والتي بدورها تنسيقًا كلفت الفريق المُخصص بذلك للتواجد ومُباشرة الحالة، والتعامل معها وفقًا لما هو معمولٌ به نظامًا، وفي حال تأكد إصابته بفيروس كورونا فإن من كانوا معه بالموقع المخالف يعتبرون مُخالطين.

وكان مراقبون عن "بلدية شرق الفرعية" بالطائف، وبمساندة من البحث الجنائي والشرطة، قد كشفوا عن 6 معامل من بينها شقة والبقية عبارةعن بدرومات بعمائر سكنية في حي الشهداء الشمالية، حولها أكثر من40 عاملًا من جنسيات مختلفة لمعامل لخياطة العبايات النسائية وبكميات كبيرة، كذلك خياطة الثياب الرجالية وبعض الملابس النسائية الأخرى لضخها للسوق دون أي تراخيص نظامية تُخول لهم مزاولة النشاط .

هذا وقد تمت مُصادرة المعدات المستخدمة في تلك المواقع المخالفة والتي كانت بدون تهوية وتفتقد للاشتراطات النظامية، فيما تسلمت الشرطة العمالة الوافدة التي تُدير تلك المواقع وتعمل بها، كذلك الوصول لمن قام بتأجير تلك البدرومات والتي تحولت لمعامل بدون تراخيص نظامية، وتجمعات لعمالة مُخالفة داخل حي سكني.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
06:07 PM

"الصحة" تتعامل مع الحالة.. مراقبو أمانة الطائف يكتشفون ارتفاع حرارة "وافد"

خلال مداهمتهم موقعًا مخالفًا.. باستخدام جهاز الاستكشاف الحراري

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فهد العتيبي - الطائف
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13,649

اشتبه مراقبو الأمانة بمحافظة الطائف ممثلين عن "بلدية شرق الفرعية" أثناء مُداهمتهم ليلة أمس وبمساندة أمنيةعددًا من المواقع المُخالفة والتي اتُخذت لخياطة الملابس النسائية والرجالية، بعامل وافد لديه ارتفاع في درجة حرارته تزيد عن 38 درجة، أثناء استخدامهم جهاز الاستكشاف الحراري، ما دعاهم لإبلاغ الصحة والتي بدورها تنسيقًا كلفت الفريق المُخصص بذلك للتواجد ومُباشرة الحالة، والتعامل معها وفقًا لما هو معمولٌ به نظامًا، وفي حال تأكد إصابته بفيروس كورونا فإن من كانوا معه بالموقع المخالف يعتبرون مُخالطين.

وكان مراقبون عن "بلدية شرق الفرعية" بالطائف، وبمساندة من البحث الجنائي والشرطة، قد كشفوا عن 6 معامل من بينها شقة والبقية عبارةعن بدرومات بعمائر سكنية في حي الشهداء الشمالية، حولها أكثر من40 عاملًا من جنسيات مختلفة لمعامل لخياطة العبايات النسائية وبكميات كبيرة، كذلك خياطة الثياب الرجالية وبعض الملابس النسائية الأخرى لضخها للسوق دون أي تراخيص نظامية تُخول لهم مزاولة النشاط .

هذا وقد تمت مُصادرة المعدات المستخدمة في تلك المواقع المخالفة والتي كانت بدون تهوية وتفتقد للاشتراطات النظامية، فيما تسلمت الشرطة العمالة الوافدة التي تُدير تلك المواقع وتعمل بها، كذلك الوصول لمن قام بتأجير تلك البدرومات والتي تحولت لمعامل بدون تراخيص نظامية، وتجمعات لعمالة مُخالفة داخل حي سكني.

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