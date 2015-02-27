النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

الاتحاد يواجه القادسية بدون "حجازي"

بات في حكم المؤكد غياب مُدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الدولي المصري أحمد حجازي، عن مشاركة فريقه أمام القادسية، غدًا الأحد، في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ولعب حجازي 18 مباراة مع الاتحاد، خرج في 4 منها بشباك نظيفة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يأتي في المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد يواجه القادسية بدون "حجازي"
سبق

بات في حكم المؤكد غياب مُدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الدولي المصري أحمد حجازي، عن مشاركة فريقه أمام القادسية، غدًا الأحد، في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ولعب حجازي 18 مباراة مع الاتحاد، خرج في 4 منها بشباك نظيفة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يأتي في المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
05:56 PM

الاتحاد يواجه القادسية بدون "حجازي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
70

بات في حكم المؤكد غياب مُدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الدولي المصري أحمد حجازي، عن مشاركة فريقه أمام القادسية، غدًا الأحد، في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ولعب حجازي 18 مباراة مع الاتحاد، خرج في 4 منها بشباك نظيفة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يأتي في المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,794
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,306
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,851

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة