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"خيرية الأفلاج" تغذي بطاقات المستفيدين بـ150 ألف ريال لشراء 679 سلة غذائية

ضمن خدمات تصل إلى نحو 780 أسرة بها أكثر من 2500 شخص

ضخت جمعية الأفلاج الخيرية، اليوم، أكثر من 150 ألفًا في حسابات 679 أسرة، لتغذية بطاقات السلال الغذائية التي تغذّيها الجمعية شهريًّا.

وأكدت "خيرية الأفلاج" أنها أعادت اليوم، تغذية البطاقات الممنوحة للمستفيدين المسجلين في كشوفات الجمعية، لشراء سلال تضمنت احتياجات الأسرة من المواد الغذائية.

يأتي ذلك ضمن ما تقدمه جمعية الأفلاج الخيرية من خدمات تصل إلى نحو 780 أسرة بها أكثر من 2500 شخص.

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"خيرية الأفلاج" تغذي بطاقات المستفيدين بـ150 ألف ريال لشراء 679 سلة غذائية
سبق

ضخت جمعية الأفلاج الخيرية، اليوم، أكثر من 150 ألفًا في حسابات 679 أسرة، لتغذية بطاقات السلال الغذائية التي تغذّيها الجمعية شهريًّا.

وأكدت "خيرية الأفلاج" أنها أعادت اليوم، تغذية البطاقات الممنوحة للمستفيدين المسجلين في كشوفات الجمعية، لشراء سلال تضمنت احتياجات الأسرة من المواد الغذائية.

يأتي ذلك ضمن ما تقدمه جمعية الأفلاج الخيرية من خدمات تصل إلى نحو 780 أسرة بها أكثر من 2500 شخص.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
08:08 PM

"خيرية الأفلاج" تغذي بطاقات المستفيدين بـ150 ألف ريال لشراء 679 سلة غذائية

ضمن خدمات تصل إلى نحو 780 أسرة بها أكثر من 2500 شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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ضخت جمعية الأفلاج الخيرية، اليوم، أكثر من 150 ألفًا في حسابات 679 أسرة، لتغذية بطاقات السلال الغذائية التي تغذّيها الجمعية شهريًّا.

وأكدت "خيرية الأفلاج" أنها أعادت اليوم، تغذية البطاقات الممنوحة للمستفيدين المسجلين في كشوفات الجمعية، لشراء سلال تضمنت احتياجات الأسرة من المواد الغذائية.

يأتي ذلك ضمن ما تقدمه جمعية الأفلاج الخيرية من خدمات تصل إلى نحو 780 أسرة بها أكثر من 2500 شخص.

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