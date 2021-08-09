النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

"سعود الطبية" تحذّر من الحميات الخاطئة ومضاعفاتها الصحية

"الحربي": لا بد أن تكون بناءً على كتلة الجسم والحالة الصحية

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التغذية، من المخاطر التي قد تلحق بمَن يتبع طرق إنقاص الوزن السريعة، حيث إنها ربما تنتج عنها مخاطر قد تكون في بعض الأحيان ضارة وخطيرة مثل اضطراب النوم والخمول والشعور بالإرهاق، إضافة إلى حدوث أضرار تتمثل في ضعف المناعة واضطرابات في الشهية والهضم وغيرها.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أحمد الحربي، أن اتباع حمية قاسية مثل الحمية الخالية من الدهون قد يقلل من نشاط المرارة مما يصاحب ذلك تراكم المادة الصفراوية فيها وزيادة نسبة الأملاح وتحولها إلى حصوات.

وشدد الحربي، على ضرورة أن تكون الحمية الصحية على هيئة جدول غذائي يتم إعطاؤه بناءً على كتلة الجسم والحالة الصحية، إضافة إلى نشاط بدني بشكل شبه يومي، لافتاً إلى أن هذه الطريقة هي الأكثر فاعلية وأماناً للأشخاص الراغبين في خسارة أوزانهم.

وختم الحربي، تصريحه منوّهاً بأهمية عدم الانصياع خلف الوصفات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كونها الحل السحري والسريع لخسارة الوزن، مشدداً على أهمية اتباع الحميات الغذائية من المصادر الصحيحة والموثوقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعود الطبية" تحذّر من الحميات الخاطئة ومضاعفاتها الصحية
سبق

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التغذية، من المخاطر التي قد تلحق بمَن يتبع طرق إنقاص الوزن السريعة، حيث إنها ربما تنتج عنها مخاطر قد تكون في بعض الأحيان ضارة وخطيرة مثل اضطراب النوم والخمول والشعور بالإرهاق، إضافة إلى حدوث أضرار تتمثل في ضعف المناعة واضطرابات في الشهية والهضم وغيرها.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أحمد الحربي، أن اتباع حمية قاسية مثل الحمية الخالية من الدهون قد يقلل من نشاط المرارة مما يصاحب ذلك تراكم المادة الصفراوية فيها وزيادة نسبة الأملاح وتحولها إلى حصوات.

وشدد الحربي، على ضرورة أن تكون الحمية الصحية على هيئة جدول غذائي يتم إعطاؤه بناءً على كتلة الجسم والحالة الصحية، إضافة إلى نشاط بدني بشكل شبه يومي، لافتاً إلى أن هذه الطريقة هي الأكثر فاعلية وأماناً للأشخاص الراغبين في خسارة أوزانهم.

وختم الحربي، تصريحه منوّهاً بأهمية عدم الانصياع خلف الوصفات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كونها الحل السحري والسريع لخسارة الوزن، مشدداً على أهمية اتباع الحميات الغذائية من المصادر الصحيحة والموثوقة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
01:15 PM

"سعود الطبية" تحذّر من الحميات الخاطئة ومضاعفاتها الصحية

"الحربي": لا بد أن تكون بناءً على كتلة الجسم والحالة الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
687

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التغذية، من المخاطر التي قد تلحق بمَن يتبع طرق إنقاص الوزن السريعة، حيث إنها ربما تنتج عنها مخاطر قد تكون في بعض الأحيان ضارة وخطيرة مثل اضطراب النوم والخمول والشعور بالإرهاق، إضافة إلى حدوث أضرار تتمثل في ضعف المناعة واضطرابات في الشهية والهضم وغيرها.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أحمد الحربي، أن اتباع حمية قاسية مثل الحمية الخالية من الدهون قد يقلل من نشاط المرارة مما يصاحب ذلك تراكم المادة الصفراوية فيها وزيادة نسبة الأملاح وتحولها إلى حصوات.

وشدد الحربي، على ضرورة أن تكون الحمية الصحية على هيئة جدول غذائي يتم إعطاؤه بناءً على كتلة الجسم والحالة الصحية، إضافة إلى نشاط بدني بشكل شبه يومي، لافتاً إلى أن هذه الطريقة هي الأكثر فاعلية وأماناً للأشخاص الراغبين في خسارة أوزانهم.

وختم الحربي، تصريحه منوّهاً بأهمية عدم الانصياع خلف الوصفات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كونها الحل السحري والسريع لخسارة الوزن، مشدداً على أهمية اتباع الحميات الغذائية من المصادر الصحيحة والموثوقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,556
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة