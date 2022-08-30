نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين

‬ تختتم منافسات النسخة السادسة من البطولة الخليجية للمنتخبات لدرجة الناشئين للكرة الطائرة، غدًا الاثنين، بنهائي يجمع منتخبَي السعودية والبحرين، عند الساعة "7:00" مساءً على صالة عيسى بن راشد في العاصمة البحرينية المنامة.

المنتخب السعودي للكرة الطائرة للناشئين لعب مباريات الدور التمهيدي، وفاز على منتخبي الكويت والإمارات، وخسر من البحرين، وتأهل كثاني الترتيب.

وفي الدور قبل النهائي فاز على منتخب الكويت 3-0 ليتأهل الأخضر للمباراة النهائية، وتأهّل منتخب البحرين بعد تجاوزه الإمارات 3-0.

ويتطلع المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة للقب الأول في بطولات الخليج في تاريخه.

وحلّ الأخضر السعودي وَصيفًا في نسخة واحدة عام 2011م، ويعدّ المنتخب البحريني أكثرَ المنتخبات تحقيقًا للبطولة بأربعة ألقاب، وجاء وصيفًا في نسخة واحدة.