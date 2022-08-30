النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين

‬ تختتم منافسات النسخة السادسة من البطولة الخليجية للمنتخبات لدرجة الناشئين للكرة الطائرة، غدًا الاثنين، بنهائي يجمع منتخبَي السعودية والبحرين، عند الساعة "7:00" مساءً على صالة عيسى بن راشد في العاصمة البحرينية المنامة.

المنتخب السعودي للكرة الطائرة للناشئين لعب مباريات الدور التمهيدي، وفاز على منتخبي الكويت والإمارات، وخسر من البحرين، وتأهل كثاني الترتيب.

وفي الدور قبل النهائي فاز على منتخب الكويت 3-0 ليتأهل الأخضر للمباراة النهائية، وتأهّل منتخب البحرين بعد تجاوزه الإمارات 3-0.

ويتطلع المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة للقب الأول في بطولات الخليج في تاريخه.

وحلّ الأخضر السعودي وَصيفًا في نسخة واحدة عام 2011م، ويعدّ المنتخب البحريني أكثرَ المنتخبات تحقيقًا للبطولة بأربعة ألقاب، وجاء وصيفًا في نسخة واحدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين
سبق

‬ تختتم منافسات النسخة السادسة من البطولة الخليجية للمنتخبات لدرجة الناشئين للكرة الطائرة، غدًا الاثنين، بنهائي يجمع منتخبَي السعودية والبحرين، عند الساعة "7:00" مساءً على صالة عيسى بن راشد في العاصمة البحرينية المنامة.

المنتخب السعودي للكرة الطائرة للناشئين لعب مباريات الدور التمهيدي، وفاز على منتخبي الكويت والإمارات، وخسر من البحرين، وتأهل كثاني الترتيب.

وفي الدور قبل النهائي فاز على منتخب الكويت 3-0 ليتأهل الأخضر للمباراة النهائية، وتأهّل منتخب البحرين بعد تجاوزه الإمارات 3-0.

ويتطلع المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة للقب الأول في بطولات الخليج في تاريخه.

وحلّ الأخضر السعودي وَصيفًا في نسخة واحدة عام 2011م، ويعدّ المنتخب البحريني أكثرَ المنتخبات تحقيقًا للبطولة بأربعة ألقاب، وجاء وصيفًا في نسخة واحدة.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
07:06 PM

نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,287

‬ تختتم منافسات النسخة السادسة من البطولة الخليجية للمنتخبات لدرجة الناشئين للكرة الطائرة، غدًا الاثنين، بنهائي يجمع منتخبَي السعودية والبحرين، عند الساعة "7:00" مساءً على صالة عيسى بن راشد في العاصمة البحرينية المنامة.

المنتخب السعودي للكرة الطائرة للناشئين لعب مباريات الدور التمهيدي، وفاز على منتخبي الكويت والإمارات، وخسر من البحرين، وتأهل كثاني الترتيب.

وفي الدور قبل النهائي فاز على منتخب الكويت 3-0 ليتأهل الأخضر للمباراة النهائية، وتأهّل منتخب البحرين بعد تجاوزه الإمارات 3-0.

ويتطلع المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة للقب الأول في بطولات الخليج في تاريخه.

وحلّ الأخضر السعودي وَصيفًا في نسخة واحدة عام 2011م، ويعدّ المنتخب البحريني أكثرَ المنتخبات تحقيقًا للبطولة بأربعة ألقاب، وجاء وصيفًا في نسخة واحدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,476
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,627

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة