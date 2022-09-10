النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب تسجل 1889 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة

272 مصابًا جديدًا في الجزائر و10 وفيات

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 79767 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سجلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1491.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار؛ إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة مع حصيلة اليوم إلى 47488 إصابةً.

وأضاف أنه سجلت عشر حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالجزائر إلى 1591 حالة وفاة، فيما تماثل 183 مريضًا للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 33562.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب تسجل 1889 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 79767 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سجلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1491.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار؛ إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة مع حصيلة اليوم إلى 47488 إصابةً.

وأضاف أنه سجلت عشر حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالجزائر إلى 1591 حالة وفاة، فيما تماثل 183 مريضًا للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 33562.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
09:42 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
11:14 PM

المغرب تسجل 1889 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة

272 مصابًا جديدًا في الجزائر و10 وفيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
278

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 79767 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سجلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1491.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار؛ إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة مع حصيلة اليوم إلى 47488 إصابةً.

وأضاف أنه سجلت عشر حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالجزائر إلى 1591 حالة وفاة، فيما تماثل 183 مريضًا للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 33562.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,870
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,836
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,449

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة