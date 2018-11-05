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بريطانيا تفتتح قاعدة للتدريب العسكري في عُمان

تبدأ نشاطها في مارس 2019

أعلنت بريطانيا اليوم (الاثنين) أنها ستفتح قاعدة تدريب عسكري مشتركة في سلطنة عُمان في مارس (آذار) 2019 مع تطلع المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتها مع حلفائها في المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون افتتاح قاعدة التدريب البريطانية العُمانية أثناء زيارة إلى السلطنة لمتابعة ختام تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق، شارك فيها آلاف الأفراد الذين تدربوا على القتال في الصحراء، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار "وليامسون" في بيان أصدرته وزارتهإلى أن "التعاون مع عُمان أكثر أهمية الآن منه في أي وقت مضى؛ إذ تسعى الأنشطة الخبيثة لدول معادية ومنظمات متطرفة عنيفة لتقويض الاستقرار، وتخريب النظام القائم على المبادئ الذي نعتمد عليه جميعًا".

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع أن "وليامسون" أشار في اجتماعاته مع القادة العُمانيين إلى نيته توقيع اتفاق ثنائي جديد في مطلع العام القادم، يشمل تعزيز العلاقات الدفاعية، والتعاون الأوسع نطاقًا.

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بريطانيا تفتتح قاعدة للتدريب العسكري في عُمان
سبق

أعلنت بريطانيا اليوم (الاثنين) أنها ستفتح قاعدة تدريب عسكري مشتركة في سلطنة عُمان في مارس (آذار) 2019 مع تطلع المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتها مع حلفائها في المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون افتتاح قاعدة التدريب البريطانية العُمانية أثناء زيارة إلى السلطنة لمتابعة ختام تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق، شارك فيها آلاف الأفراد الذين تدربوا على القتال في الصحراء، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار "وليامسون" في بيان أصدرته وزارتهإلى أن "التعاون مع عُمان أكثر أهمية الآن منه في أي وقت مضى؛ إذ تسعى الأنشطة الخبيثة لدول معادية ومنظمات متطرفة عنيفة لتقويض الاستقرار، وتخريب النظام القائم على المبادئ الذي نعتمد عليه جميعًا".

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع أن "وليامسون" أشار في اجتماعاته مع القادة العُمانيين إلى نيته توقيع اتفاق ثنائي جديد في مطلع العام القادم، يشمل تعزيز العلاقات الدفاعية، والتعاون الأوسع نطاقًا.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
10:12 PM

بريطانيا تفتتح قاعدة للتدريب العسكري في عُمان

تبدأ نشاطها في مارس 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت بريطانيا اليوم (الاثنين) أنها ستفتح قاعدة تدريب عسكري مشتركة في سلطنة عُمان في مارس (آذار) 2019 مع تطلع المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتها مع حلفائها في المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون افتتاح قاعدة التدريب البريطانية العُمانية أثناء زيارة إلى السلطنة لمتابعة ختام تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق، شارك فيها آلاف الأفراد الذين تدربوا على القتال في الصحراء، وفقًا لـ"رويترز".

وأشار "وليامسون" في بيان أصدرته وزارتهإلى أن "التعاون مع عُمان أكثر أهمية الآن منه في أي وقت مضى؛ إذ تسعى الأنشطة الخبيثة لدول معادية ومنظمات متطرفة عنيفة لتقويض الاستقرار، وتخريب النظام القائم على المبادئ الذي نعتمد عليه جميعًا".

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع أن "وليامسون" أشار في اجتماعاته مع القادة العُمانيين إلى نيته توقيع اتفاق ثنائي جديد في مطلع العام القادم، يشمل تعزيز العلاقات الدفاعية، والتعاون الأوسع نطاقًا.

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