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سفارة السعودية بالمنامة تدعوا المواطنين الراغبين في العودة للتواصل

نظرًا للإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن منع انتشار فيروس"كورونا"

نبّهت سفارة المملكة العربية السعودية في البحرين إلى أنه ونظرًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة مؤخرًا بشأن منع انتشار فيروس "كورونا" الجديد، فإنها تود إحاطة المواطنين السعوديين الموجودين في البحرين الراغبين في العودة إلى وطنهم بسرعة التواصل مع السفارة.

وأوضحت السفارة اليوم أن هذا التواصل سيمهّد لترتيب إجراءات سفر المواطنين وعودتهم إلى أرض المملكة، مشيرة إلى إمكانية الاتصال على هاتف السفارة: 0097317537722، أو هاتف شؤون السعوديين: 0097333500012.

سفارة المملكة العربية السعودية البحرين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة السعودية بالمنامة تدعوا المواطنين الراغبين في العودة للتواصل
سبق

نبّهت سفارة المملكة العربية السعودية في البحرين إلى أنه ونظرًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة مؤخرًا بشأن منع انتشار فيروس "كورونا" الجديد، فإنها تود إحاطة المواطنين السعوديين الموجودين في البحرين الراغبين في العودة إلى وطنهم بسرعة التواصل مع السفارة.

وأوضحت السفارة اليوم أن هذا التواصل سيمهّد لترتيب إجراءات سفر المواطنين وعودتهم إلى أرض المملكة، مشيرة إلى إمكانية الاتصال على هاتف السفارة: 0097317537722، أو هاتف شؤون السعوديين: 0097333500012.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
02:02 PM

سفارة السعودية بالمنامة تدعوا المواطنين الراغبين في العودة للتواصل

نظرًا للإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن منع انتشار فيروس"كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت سفارة المملكة العربية السعودية في البحرين إلى أنه ونظرًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة مؤخرًا بشأن منع انتشار فيروس "كورونا" الجديد، فإنها تود إحاطة المواطنين السعوديين الموجودين في البحرين الراغبين في العودة إلى وطنهم بسرعة التواصل مع السفارة.

وأوضحت السفارة اليوم أن هذا التواصل سيمهّد لترتيب إجراءات سفر المواطنين وعودتهم إلى أرض المملكة، مشيرة إلى إمكانية الاتصال على هاتف السفارة: 0097317537722، أو هاتف شؤون السعوديين: 0097333500012.

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