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"الصحة": تسجيل 3162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4088 خلال الـ24 ساعة الماضية

السويد ترفع جميع قيود "كورونا" بعد ارتفاع مستوى التطعيم

أندرسون: الوباء لم ينته.. لكنه في طريقه نحو مرحلة جديدة

رفعت الحكومة السويدية جميع القيود المفروضة الخاصة بمكافحة كوفيد 19 في البلاد، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلام، فإن هذا القرار يمكن تفسيره بارتفاع مستوى التطعيم في السويد.

واعتبارًا من 9 فبراير، لا يجري تشجيع الجمهور على إجراء اختبار فيروس كورونا، ولكن ببساطة البقاء في المنزل في حالة ظهور أعراض البرد.

وقالت رئيسة الحكومة السويدية، ماجدالينا أندرسون، في مؤتمر صحافي عقدته الخميس الماضي: "حان الوقت لفتح السويد مجددًا"، معلنة إزالة التدابير المفروضة بسبب كورونا اعتباراً من التاسع من شهر فبراير الجاري.

وأضافت: "الوباء لم ينته بعد، لكنه في طريقه للدخول في مرحلة جديدة"، في إشارة إلى أن هذه المرحلة هي أقل وطأة على صحة السكان.

وأشارت إلى أن 80% من مواطني السويد، الذين هم فوق سن الخمسين، قد تلقوا ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتنضم السويد بذلك لقائمة متزايدة من الدول الأوروبية، تشمل إيطاليا وسويسرا وفرنسا، إضافة إلى الدنمارك وفنلندا والنرويج، التي تقوم بتخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد السويد

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السويد ترفع جميع قيود "كورونا" بعد ارتفاع مستوى التطعيم
سبق

رفعت الحكومة السويدية جميع القيود المفروضة الخاصة بمكافحة كوفيد 19 في البلاد، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلام، فإن هذا القرار يمكن تفسيره بارتفاع مستوى التطعيم في السويد.

واعتبارًا من 9 فبراير، لا يجري تشجيع الجمهور على إجراء اختبار فيروس كورونا، ولكن ببساطة البقاء في المنزل في حالة ظهور أعراض البرد.

وقالت رئيسة الحكومة السويدية، ماجدالينا أندرسون، في مؤتمر صحافي عقدته الخميس الماضي: "حان الوقت لفتح السويد مجددًا"، معلنة إزالة التدابير المفروضة بسبب كورونا اعتباراً من التاسع من شهر فبراير الجاري.

وأضافت: "الوباء لم ينته بعد، لكنه في طريقه للدخول في مرحلة جديدة"، في إشارة إلى أن هذه المرحلة هي أقل وطأة على صحة السكان.

وأشارت إلى أن 80% من مواطني السويد، الذين هم فوق سن الخمسين، قد تلقوا ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتنضم السويد بذلك لقائمة متزايدة من الدول الأوروبية، تشمل إيطاليا وسويسرا وفرنسا، إضافة إلى الدنمارك وفنلندا والنرويج، التي تقوم بتخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
12:17 PM

السويد ترفع جميع قيود "كورونا" بعد ارتفاع مستوى التطعيم

أندرسون: الوباء لم ينته.. لكنه في طريقه نحو مرحلة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت الحكومة السويدية جميع القيود المفروضة الخاصة بمكافحة كوفيد 19 في البلاد، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلام، فإن هذا القرار يمكن تفسيره بارتفاع مستوى التطعيم في السويد.

واعتبارًا من 9 فبراير، لا يجري تشجيع الجمهور على إجراء اختبار فيروس كورونا، ولكن ببساطة البقاء في المنزل في حالة ظهور أعراض البرد.

وقالت رئيسة الحكومة السويدية، ماجدالينا أندرسون، في مؤتمر صحافي عقدته الخميس الماضي: "حان الوقت لفتح السويد مجددًا"، معلنة إزالة التدابير المفروضة بسبب كورونا اعتباراً من التاسع من شهر فبراير الجاري.

وأضافت: "الوباء لم ينته بعد، لكنه في طريقه للدخول في مرحلة جديدة"، في إشارة إلى أن هذه المرحلة هي أقل وطأة على صحة السكان.

وأشارت إلى أن 80% من مواطني السويد، الذين هم فوق سن الخمسين، قد تلقوا ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتنضم السويد بذلك لقائمة متزايدة من الدول الأوروبية، تشمل إيطاليا وسويسرا وفرنسا، إضافة إلى الدنمارك وفنلندا والنرويج، التي تقوم بتخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

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