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أمانة عسير وبلدياتها تتلف 4 آلاف كجم من الأغذية الفاسدة

إغلاق 146 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من أربعة آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، في إطار الجهود الرامية لضمان سلامة الأسواق.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: نسعى للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأضاف: الأمانة أتلفت نحو 4072 آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى ضبط نحو 949 مخالفة بجانب إغلاق 146 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك عقب تنفيذ 1334 جولة ميدانية.

وأردف: شملت المخالفات "تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات".

وتابع: تم تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت التجارية والصحية للتأكد من سريان مفعول الرخص ولضمان عدم مخالفة تلك المنشآت للأنظمة البلدية المعمول بها.

وتأتي تلك الجهود في إطار سعي الأمانة لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة، إضافة لدعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.

جدير بالذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة عسير وبلدياتها تتلف 4 آلاف كجم من الأغذية الفاسدة
سبق

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من أربعة آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، في إطار الجهود الرامية لضمان سلامة الأسواق.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: نسعى للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأضاف: الأمانة أتلفت نحو 4072 آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى ضبط نحو 949 مخالفة بجانب إغلاق 146 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك عقب تنفيذ 1334 جولة ميدانية.

وأردف: شملت المخالفات "تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات".

وتابع: تم تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت التجارية والصحية للتأكد من سريان مفعول الرخص ولضمان عدم مخالفة تلك المنشآت للأنظمة البلدية المعمول بها.

وتأتي تلك الجهود في إطار سعي الأمانة لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة، إضافة لدعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.

جدير بالذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
06:21 PM

أمانة عسير وبلدياتها تتلف 4 آلاف كجم من الأغذية الفاسدة

إغلاق 146 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من أربعة آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، في إطار الجهود الرامية لضمان سلامة الأسواق.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: نسعى للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأضاف: الأمانة أتلفت نحو 4072 آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى ضبط نحو 949 مخالفة بجانب إغلاق 146 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك عقب تنفيذ 1334 جولة ميدانية.

وأردف: شملت المخالفات "تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات".

وتابع: تم تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت التجارية والصحية للتأكد من سريان مفعول الرخص ولضمان عدم مخالفة تلك المنشآت للأنظمة البلدية المعمول بها.

وتأتي تلك الجهود في إطار سعي الأمانة لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة، إضافة لدعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.

جدير بالذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

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