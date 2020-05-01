وصل 26.68 دولارًا.. ارتفاع سعر النفط الخام بنسبة 0.76%

ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" اليوم، بمقدار 0.20 سنتًا؛ ما نسبته 0.76%، ليصل إلى 26.68 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.59%؛ ما يعادل 0.30 سنتًا، ليبلغ سعره 19.14 دولارًا أمريكيًّا.