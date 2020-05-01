النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصل 26.68 دولارًا.. ارتفاع سعر النفط الخام بنسبة 0.76%

ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" اليوم، بمقدار 0.20 سنتًا؛ ما نسبته 0.76%، ليصل إلى 26.68 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.59%؛ ما يعادل 0.30 سنتًا، ليبلغ سعره 19.14 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
وصل 26.68 دولارًا.. ارتفاع سعر النفط الخام بنسبة 0.76%
سبق

ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" اليوم، بمقدار 0.20 سنتًا؛ ما نسبته 0.76%، ليصل إلى 26.68 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.59%؛ ما يعادل 0.30 سنتًا، ليبلغ سعره 19.14 دولارًا أمريكيًّا.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:32 PM

وصل 26.68 دولارًا.. ارتفاع سعر النفط الخام بنسبة 0.76%

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
763

ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" اليوم، بمقدار 0.20 سنتًا؛ ما نسبته 0.76%، ليصل إلى 26.68 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.59%؛ ما يعادل 0.30 سنتًا، ليبلغ سعره 19.14 دولارًا أمريكيًّا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,467
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,844
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,834

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة