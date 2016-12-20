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تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22"

الشركة تأمل في بيع حوالى 14 مليون وحدة منها عند طرحها الشهر المقبل

كشفت تسريبات صحفية عن تفاصيل جديدة عن هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22"، والمواصفات الخاصة به.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن عددًا من الصور الحية المسربة، كشفت عن نية سامسونج إطلاق هواتف "جلاكسي إس 22" و"جلاكسي إس 22+" و"جلاكسي إس 22 ألترا"، خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت الصور المسربة أن هواتف "جلاكسي إس 22" ستشبه بصورة كبيرة هواتف "جلاكسي إس 21" السابقة، مع توفير بعض التحديثات الرئيسية عليها.

وستأتي هواتف "جلاكسي إس 22" بثلاث كاميرات خلفية رأسية على الزاوية اليسرى العليا بنطاق مرتبط بالإطار، وفلاش من نوع "إل إي دي" على الناحية اليمنى.

وتأمل سامسونج بيعَ حوالى 14 مليون وحدة من هواتفها الجديدة، عند طرحها الشهر المقبل.

وستعتمد سامسونج في هواتفها الجديدة على الجيل الجديد من معالجات "أكسيونز" بديلًا لمعالجات سنابدراجون في عدد كبير من الدول، وإن كانت ستستخدم معالجات سنابدراجون في دول أخرى.

ولم تكشف التسريبات عن مواصفات الكاميرات ولا نوع الشاشات الجديدة التي تنوي سامسونج استخدامها في هواتف "جلاكسي إس 22" المرتقبة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22"
سبق

كشفت تسريبات صحفية عن تفاصيل جديدة عن هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22"، والمواصفات الخاصة به.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن عددًا من الصور الحية المسربة، كشفت عن نية سامسونج إطلاق هواتف "جلاكسي إس 22" و"جلاكسي إس 22+" و"جلاكسي إس 22 ألترا"، خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت الصور المسربة أن هواتف "جلاكسي إس 22" ستشبه بصورة كبيرة هواتف "جلاكسي إس 21" السابقة، مع توفير بعض التحديثات الرئيسية عليها.

وستأتي هواتف "جلاكسي إس 22" بثلاث كاميرات خلفية رأسية على الزاوية اليسرى العليا بنطاق مرتبط بالإطار، وفلاش من نوع "إل إي دي" على الناحية اليمنى.

وتأمل سامسونج بيعَ حوالى 14 مليون وحدة من هواتفها الجديدة، عند طرحها الشهر المقبل.

وستعتمد سامسونج في هواتفها الجديدة على الجيل الجديد من معالجات "أكسيونز" بديلًا لمعالجات سنابدراجون في عدد كبير من الدول، وإن كانت ستستخدم معالجات سنابدراجون في دول أخرى.

ولم تكشف التسريبات عن مواصفات الكاميرات ولا نوع الشاشات الجديدة التي تنوي سامسونج استخدامها في هواتف "جلاكسي إس 22" المرتقبة.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
11:30 AM

تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22"

الشركة تأمل في بيع حوالى 14 مليون وحدة منها عند طرحها الشهر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تسريبات صحفية عن تفاصيل جديدة عن هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22"، والمواصفات الخاصة به.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن عددًا من الصور الحية المسربة، كشفت عن نية سامسونج إطلاق هواتف "جلاكسي إس 22" و"جلاكسي إس 22+" و"جلاكسي إس 22 ألترا"، خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت الصور المسربة أن هواتف "جلاكسي إس 22" ستشبه بصورة كبيرة هواتف "جلاكسي إس 21" السابقة، مع توفير بعض التحديثات الرئيسية عليها.

وستأتي هواتف "جلاكسي إس 22" بثلاث كاميرات خلفية رأسية على الزاوية اليسرى العليا بنطاق مرتبط بالإطار، وفلاش من نوع "إل إي دي" على الناحية اليمنى.

وتأمل سامسونج بيعَ حوالى 14 مليون وحدة من هواتفها الجديدة، عند طرحها الشهر المقبل.

وستعتمد سامسونج في هواتفها الجديدة على الجيل الجديد من معالجات "أكسيونز" بديلًا لمعالجات سنابدراجون في عدد كبير من الدول، وإن كانت ستستخدم معالجات سنابدراجون في دول أخرى.

ولم تكشف التسريبات عن مواصفات الكاميرات ولا نوع الشاشات الجديدة التي تنوي سامسونج استخدامها في هواتف "جلاكسي إس 22" المرتقبة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,700
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,869
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,521
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,441

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