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مجلس الضمان الصحي: حالتان يغطيهما التأمين عند الاشتباه في كورونا

"المخالطة لحالات تأكدت إصابتها أو تلك القادمة من خارج المملكة"

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني، تعميماً لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بمعاملة حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا معاملة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمة مباشرةً دون الرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: حالات الاشتباه في فيروس كورونا الجديد، تعد من مستويات الرعاية الطبية العاجلة والمحددة من وزارة الصحة، التي يمكن للمؤمن له الحصول عليها خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة داخل المملكة؛ نظراً للظروف الراهنة وتعامل على أنها حالات طارئة.

وأضاف: حالات الاشتباه تندرج تحت حالتين "المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات القادمة من خارج المملكة والمشتبه في إصابتها بالفيروس".

وأردف "المعارك": يأتي هذا الإجراء في سياق مبادرات مجلس الضمان حيال دعم جهود القطاعات الحكومية، وتعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بتعزيز الإجراءات الاحترازية.

وأكّد أنه يجب على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالفرز والتشخيص والعلاج والعزل لجميع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس من المواطنين والمقيمين الذين لديهم تأمين.

ولفت "المعارك"؛ إلى أن المجلس خصص عدداً من قنوات الاتصال لتقدم المعلومات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة إضافة إلى الرد على الاستفسارات، وتلقي الملاحظات واستقبال الشكاوى من خلال مركز الهاتف الموحد رقم 920001177، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa، وكذلك عبر تطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي "تويتر - فيسبوك - لنكد إن"، على الصفحة الرسمية للمجلس cchi.ksa.

فيروس كورونا الجديد مجلس الضمان الصحي التعاوني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الضمان الصحي: حالتان يغطيهما التأمين عند الاشتباه في كورونا
سبق

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني، تعميماً لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بمعاملة حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا معاملة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمة مباشرةً دون الرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: حالات الاشتباه في فيروس كورونا الجديد، تعد من مستويات الرعاية الطبية العاجلة والمحددة من وزارة الصحة، التي يمكن للمؤمن له الحصول عليها خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة داخل المملكة؛ نظراً للظروف الراهنة وتعامل على أنها حالات طارئة.

وأضاف: حالات الاشتباه تندرج تحت حالتين "المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات القادمة من خارج المملكة والمشتبه في إصابتها بالفيروس".

وأردف "المعارك": يأتي هذا الإجراء في سياق مبادرات مجلس الضمان حيال دعم جهود القطاعات الحكومية، وتعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بتعزيز الإجراءات الاحترازية.

وأكّد أنه يجب على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالفرز والتشخيص والعلاج والعزل لجميع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس من المواطنين والمقيمين الذين لديهم تأمين.

ولفت "المعارك"؛ إلى أن المجلس خصص عدداً من قنوات الاتصال لتقدم المعلومات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة إضافة إلى الرد على الاستفسارات، وتلقي الملاحظات واستقبال الشكاوى من خلال مركز الهاتف الموحد رقم 920001177، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa، وكذلك عبر تطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي "تويتر - فيسبوك - لنكد إن"، على الصفحة الرسمية للمجلس cchi.ksa.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:25 PM

مجلس الضمان الصحي: حالتان يغطيهما التأمين عند الاشتباه في كورونا

"المخالطة لحالات تأكدت إصابتها أو تلك القادمة من خارج المملكة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني، تعميماً لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بمعاملة حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا معاملة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمة مباشرةً دون الرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: حالات الاشتباه في فيروس كورونا الجديد، تعد من مستويات الرعاية الطبية العاجلة والمحددة من وزارة الصحة، التي يمكن للمؤمن له الحصول عليها خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة داخل المملكة؛ نظراً للظروف الراهنة وتعامل على أنها حالات طارئة.

وأضاف: حالات الاشتباه تندرج تحت حالتين "المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات القادمة من خارج المملكة والمشتبه في إصابتها بالفيروس".

وأردف "المعارك": يأتي هذا الإجراء في سياق مبادرات مجلس الضمان حيال دعم جهود القطاعات الحكومية، وتعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بتعزيز الإجراءات الاحترازية.

وأكّد أنه يجب على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالفرز والتشخيص والعلاج والعزل لجميع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس من المواطنين والمقيمين الذين لديهم تأمين.

ولفت "المعارك"؛ إلى أن المجلس خصص عدداً من قنوات الاتصال لتقدم المعلومات عن نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة إضافة إلى الرد على الاستفسارات، وتلقي الملاحظات واستقبال الشكاوى من خلال مركز الهاتف الموحد رقم 920001177، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa، وكذلك عبر تطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي "تويتر - فيسبوك - لنكد إن"، على الصفحة الرسمية للمجلس cchi.ksa.

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