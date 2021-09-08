"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا متوسط الخطورة بخصوص تحديث Mozilla

المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا متوسط الخطورة، بخصوص عدة تحديثات أصدرتها Mozilla؛ لمعالجة عدد من الثغرات في عدد من المنتجات، هي Thunderbird، Firefox ESR، Firefox.

وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير متوسط، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن Mozilla أصدرت تحديثات للمنتجات المتأثرة.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، وحدوث أعطال في الذاكرة.