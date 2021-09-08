"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا متوسط الخطورة بخصوص تحديث Mozilla
المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا متوسط الخطورة، بخصوص عدة تحديثات أصدرتها Mozilla؛ لمعالجة عدد من الثغرات في عدد من المنتجات، هي Thunderbird، Firefox ESR، Firefox.
وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير متوسط، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن Mozilla أصدرت تحديثات للمنتجات المتأثرة.
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، وحدوث أعطال في الذاكرة.
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا متوسط الخطورة بخصوص تحديث Mozilla
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-08
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا متوسط الخطورة، بخصوص عدة تحديثات أصدرتها Mozilla؛ لمعالجة عدد من الثغرات في عدد من المنتجات، هي Thunderbird، Firefox ESR، Firefox.
وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير متوسط، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن Mozilla أصدرت تحديثات للمنتجات المتأثرة.
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، وحدوث أعطال في الذاكرة.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
02:16 PM
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا متوسط الخطورة بخصوص تحديث Mozilla
المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا متوسط الخطورة، بخصوص عدة تحديثات أصدرتها Mozilla؛ لمعالجة عدد من الثغرات في عدد من المنتجات، هي Thunderbird، Firefox ESR، Firefox.
وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير متوسط، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن Mozilla أصدرت تحديثات للمنتجات المتأثرة.
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، وحدوث أعطال في الذاكرة.