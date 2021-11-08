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سقوط عشرات القتلى من الحوثيين بنيران الجيش اليمني في مأرب

إفشال تسلل للمتمردين في جبهة الجوبة

سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي قتلى، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وبين مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني ومقاتلي المقاومة أفشلوا محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الجوبة، وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية المتسللة بين قتيل وجريح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضافت أن الجيش الوطني والمقاومة خاضا معارك عنيفة ضد المليشيا في أم ريش بجبهة حريب وألحقوا بها قتلى وجرحى وخسائر أخرى في العتاد.

وأوضح المصدر أن معارك الجيش الوطني تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش ضد أهداف ثابتة ومتحركة للعدو على امتداد مسرح العمليات القتالية، أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا.

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سقوط عشرات القتلى من الحوثيين بنيران الجيش اليمني في مأرب
سبق

سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي قتلى، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وبين مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني ومقاتلي المقاومة أفشلوا محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الجوبة، وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية المتسللة بين قتيل وجريح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضافت أن الجيش الوطني والمقاومة خاضا معارك عنيفة ضد المليشيا في أم ريش بجبهة حريب وألحقوا بها قتلى وجرحى وخسائر أخرى في العتاد.

وأوضح المصدر أن معارك الجيش الوطني تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش ضد أهداف ثابتة ومتحركة للعدو على امتداد مسرح العمليات القتالية، أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
06:08 PM

سقوط عشرات القتلى من الحوثيين بنيران الجيش اليمني في مأرب

إفشال تسلل للمتمردين في جبهة الجوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي قتلى، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وبين مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني ومقاتلي المقاومة أفشلوا محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الجوبة، وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية المتسللة بين قتيل وجريح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضافت أن الجيش الوطني والمقاومة خاضا معارك عنيفة ضد المليشيا في أم ريش بجبهة حريب وألحقوا بها قتلى وجرحى وخسائر أخرى في العتاد.

وأوضح المصدر أن معارك الجيش الوطني تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش ضد أهداف ثابتة ومتحركة للعدو على امتداد مسرح العمليات القتالية، أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا.

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