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ابتداءً من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.. الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية الفيديو "VAR"

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استخدام حكم الفيديو المساعد "VAR" ابتداءً من دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك للمرة الثانية على التوالي في تاريخ البطولة، وكذلك في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وذكر موقع الاتحاد الآسيوي أن نظام حكم الفيديو المساعد في نسخة العام الماضي من دوري أبطال آسيا، لتكون أولى بطولات الأندية على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي يتم فيها استخدام هذا النظام، وسيتم هذا العام تحقيق إنجاز جديد من خلال استخدامه في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ابتداءً من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.. الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية الفيديو "VAR"
سبق

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استخدام حكم الفيديو المساعد "VAR" ابتداءً من دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك للمرة الثانية على التوالي في تاريخ البطولة، وكذلك في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وذكر موقع الاتحاد الآسيوي أن نظام حكم الفيديو المساعد في نسخة العام الماضي من دوري أبطال آسيا، لتكون أولى بطولات الأندية على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي يتم فيها استخدام هذا النظام، وسيتم هذا العام تحقيق إنجاز جديد من خلال استخدامه في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
04:29 PM

ابتداءً من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.. الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية الفيديو "VAR"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استخدام حكم الفيديو المساعد "VAR" ابتداءً من دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك للمرة الثانية على التوالي في تاريخ البطولة، وكذلك في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وذكر موقع الاتحاد الآسيوي أن نظام حكم الفيديو المساعد في نسخة العام الماضي من دوري أبطال آسيا، لتكون أولى بطولات الأندية على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي يتم فيها استخدام هذا النظام، وسيتم هذا العام تحقيق إنجاز جديد من خلال استخدامه في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

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