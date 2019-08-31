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رسالة من أمير الباحة للطلاب قبيل بدء الدراسة: بِكُمْ يكون الوطن أقوى

علق عليها مدير تعليم المنطقة وثمنها "الجالوق": لفتة أبوية سيدي الحسام

وجه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، رسالة للطلاب بمناسبة بدء العام الجديد، أكد أن الدولة تستشرف بهم مستقبلاً أبهى وبهم سيكون الوطن أقوى.

وقال الأمير في رسالته: "أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات.. من أجلكم وضعت الإمكانات وعليكم تعقد الآمال والطموحات، وبكم سيكون وطننا أقوى وأفضل، فكونوا عنوانًا للجد والاجتهاد متوشّحين الهمم العالية والإرادة الصادقة؛ فبكم تستشرف بلادنا مستقبلًا أبهى وأعظم لأجيالها القادمة بعد أن رسمت لأجلها رؤية خلّاقة؛ سعيًا لإطلاق الطاقات الواعدة من أبناء وبنات الوطن لتؤكد أن التعليم هو السبيل الأمثل لتحقق هذه الرؤية وأهدافها".

وأضاف: "عاهدوا وطنكم وأنفسكم أن يكون العام الدراسي الجديد انطلاقة جادة نحو الإبداع والتميز، متسلحين بالقيم والمبادئ القويمة، يقودكم في رحلتكم السامية الشغف غير المحدود للعلم والمعرفة".

وعلّق المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني: "باسم منسوبي ومنسوبات تعليم الباحة أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ لهذه اللفتة الكريمة بمناسبة بدء العام الدراسي، والتي تنم عن إيمان الأمير بثروات الوطن وأصل التنمية -الطلاب والطالبات- ودورهم الهام في بناء حضارات الشعوب".

وقال مدير تعليم المخواة علي بن محمد الجالوق: "أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وزميلاتي وأبنائي الطلاب والطالبات في تعليم المخواة؛ نثمن عاليًا لكم سيدي الحسام هذه اللفتة الأبوية الكريمة، وما حملت من توجيهات وعبارات تحفيز سيكون لها الأثر الأكبر في انطلاقة عام دراسي حافل بالعطاء لرفعة وطننا الأمجد".

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رسالة من أمير الباحة للطلاب قبيل بدء الدراسة: بِكُمْ يكون الوطن أقوى
سبق

وجه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، رسالة للطلاب بمناسبة بدء العام الجديد، أكد أن الدولة تستشرف بهم مستقبلاً أبهى وبهم سيكون الوطن أقوى.

وقال الأمير في رسالته: "أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات.. من أجلكم وضعت الإمكانات وعليكم تعقد الآمال والطموحات، وبكم سيكون وطننا أقوى وأفضل، فكونوا عنوانًا للجد والاجتهاد متوشّحين الهمم العالية والإرادة الصادقة؛ فبكم تستشرف بلادنا مستقبلًا أبهى وأعظم لأجيالها القادمة بعد أن رسمت لأجلها رؤية خلّاقة؛ سعيًا لإطلاق الطاقات الواعدة من أبناء وبنات الوطن لتؤكد أن التعليم هو السبيل الأمثل لتحقق هذه الرؤية وأهدافها".

وأضاف: "عاهدوا وطنكم وأنفسكم أن يكون العام الدراسي الجديد انطلاقة جادة نحو الإبداع والتميز، متسلحين بالقيم والمبادئ القويمة، يقودكم في رحلتكم السامية الشغف غير المحدود للعلم والمعرفة".

وعلّق المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني: "باسم منسوبي ومنسوبات تعليم الباحة أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ لهذه اللفتة الكريمة بمناسبة بدء العام الدراسي، والتي تنم عن إيمان الأمير بثروات الوطن وأصل التنمية -الطلاب والطالبات- ودورهم الهام في بناء حضارات الشعوب".

وقال مدير تعليم المخواة علي بن محمد الجالوق: "أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وزميلاتي وأبنائي الطلاب والطالبات في تعليم المخواة؛ نثمن عاليًا لكم سيدي الحسام هذه اللفتة الأبوية الكريمة، وما حملت من توجيهات وعبارات تحفيز سيكون لها الأثر الأكبر في انطلاقة عام دراسي حافل بالعطاء لرفعة وطننا الأمجد".

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
02:06 PM

رسالة من أمير الباحة للطلاب قبيل بدء الدراسة: بِكُمْ يكون الوطن أقوى

علق عليها مدير تعليم المنطقة وثمنها "الجالوق": لفتة أبوية سيدي الحسام

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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وجه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، رسالة للطلاب بمناسبة بدء العام الجديد، أكد أن الدولة تستشرف بهم مستقبلاً أبهى وبهم سيكون الوطن أقوى.

وقال الأمير في رسالته: "أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات.. من أجلكم وضعت الإمكانات وعليكم تعقد الآمال والطموحات، وبكم سيكون وطننا أقوى وأفضل، فكونوا عنوانًا للجد والاجتهاد متوشّحين الهمم العالية والإرادة الصادقة؛ فبكم تستشرف بلادنا مستقبلًا أبهى وأعظم لأجيالها القادمة بعد أن رسمت لأجلها رؤية خلّاقة؛ سعيًا لإطلاق الطاقات الواعدة من أبناء وبنات الوطن لتؤكد أن التعليم هو السبيل الأمثل لتحقق هذه الرؤية وأهدافها".

وأضاف: "عاهدوا وطنكم وأنفسكم أن يكون العام الدراسي الجديد انطلاقة جادة نحو الإبداع والتميز، متسلحين بالقيم والمبادئ القويمة، يقودكم في رحلتكم السامية الشغف غير المحدود للعلم والمعرفة".

وعلّق المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني: "باسم منسوبي ومنسوبات تعليم الباحة أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ لهذه اللفتة الكريمة بمناسبة بدء العام الدراسي، والتي تنم عن إيمان الأمير بثروات الوطن وأصل التنمية -الطلاب والطالبات- ودورهم الهام في بناء حضارات الشعوب".

وقال مدير تعليم المخواة علي بن محمد الجالوق: "أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وزميلاتي وأبنائي الطلاب والطالبات في تعليم المخواة؛ نثمن عاليًا لكم سيدي الحسام هذه اللفتة الأبوية الكريمة، وما حملت من توجيهات وعبارات تحفيز سيكون لها الأثر الأكبر في انطلاقة عام دراسي حافل بالعطاء لرفعة وطننا الأمجد".

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