النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمطار جازان" تقطع الكهرباء وتجرف "مركبة بمسلة" وتقتحم المنازل

البحث ما زال جاريًا عن مفقودين

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جازان، اليوم، وشملت محافظة أحد المسارحة والعارضة والدائر وفيفا وهروب والعيدابي والحرث والطوال وصامطة وأبو عريش وجزر فرسان وصبيا وبيش وضمد ومدينة جازان، بانقطاع التيار وقطع بعض الطرق وجرف مركبة، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين.

وسالت على إثرها كل من وادي جورا ووادي هراين بمحافظة الدائر سيلاً متوسطًا بمجراه الطبيعي، ووادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة سيلاً متوسطًا بمجراه الطبيعي، ووادي مشرف ووادي جازان سيلاً متوسطًا بمجراه الطبيعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه تم نشر دوريات السلامة مع بداية الحالة المطرية.

وأشار إلى أن الأمطار والسيول كانت من الخفيفة إلى الغزيرة، وكانت السيول تجري في مجراها الطبيعي.

وبين أنه نتج عنها سقوط شجرة وأسلاك ضغط عالٍ على منزل بأحد المسارحة وسقوط أسلاك ضغط عالٍ بصناعية أحد المسارحة، بالإضافة إلى دخول مياه الأمطار إلى عددٍ من المنازل بمواقع مختلفة بالمنطقة، والتماس عددٍ من عدادات الكهرباء، وانقطاع عدة طرق بمواقع متفرقة من المنطقة.

وأشار إلى انجراف مركبة بوادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، وجارٍ البحث عن المفقودين.

وحذر "القحطاني" المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه، لا سمح الله، وذلك نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.

وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمطار جازان" تقطع الكهرباء وتجرف "مركبة بمسلة" وتقتحم المنازل
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جازان، اليوم، وشملت محافظة أحد المسارحة والعارضة والدائر وفيفا وهروب والعيدابي والحرث والطوال وصامطة وأبو عريش وجزر فرسان وصبيا وبيش وضمد ومدينة جازان، بانقطاع التيار وقطع بعض الطرق وجرف مركبة، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين.

وسالت على إثرها كل من وادي جورا ووادي هراين بمحافظة الدائر سيلاً متوسطًا بمجراه الطبيعي، ووادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة سيلاً متوسطًا بمجراه الطبيعي، ووادي مشرف ووادي جازان سيلاً متوسطًا بمجراه الطبيعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه تم نشر دوريات السلامة مع بداية الحالة المطرية.

وأشار إلى أن الأمطار والسيول كانت من الخفيفة إلى الغزيرة، وكانت السيول تجري في مجراها الطبيعي.

وبين أنه نتج عنها سقوط شجرة وأسلاك ضغط عالٍ على منزل بأحد المسارحة وسقوط أسلاك ضغط عالٍ بصناعية أحد المسارحة، بالإضافة إلى دخول مياه الأمطار إلى عددٍ من المنازل بمواقع مختلفة بالمنطقة، والتماس عددٍ من عدادات الكهرباء، وانقطاع عدة طرق بمواقع متفرقة من المنطقة.

وأشار إلى انجراف مركبة بوادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، وجارٍ البحث عن المفقودين.

وحذر "القحطاني" المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه، لا سمح الله، وذلك نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.

وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
10:28 PM

"أمطار جازان" تقطع الكهرباء وتجرف "مركبة بمسلة" وتقتحم المنازل

البحث ما زال جاريًا عن مفقودين

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
2,801

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جازان، اليوم، وشملت محافظة أحد المسارحة والعارضة والدائر وفيفا وهروب والعيدابي والحرث والطوال وصامطة وأبو عريش وجزر فرسان وصبيا وبيش وضمد ومدينة جازان، بانقطاع التيار وقطع بعض الطرق وجرف مركبة، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين.

وسالت على إثرها كل من وادي جورا ووادي هراين بمحافظة الدائر سيلاً متوسطًا بمجراه الطبيعي، ووادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة سيلاً متوسطًا بمجراه الطبيعي، ووادي مشرف ووادي جازان سيلاً متوسطًا بمجراه الطبيعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه تم نشر دوريات السلامة مع بداية الحالة المطرية.

وأشار إلى أن الأمطار والسيول كانت من الخفيفة إلى الغزيرة، وكانت السيول تجري في مجراها الطبيعي.

وبين أنه نتج عنها سقوط شجرة وأسلاك ضغط عالٍ على منزل بأحد المسارحة وسقوط أسلاك ضغط عالٍ بصناعية أحد المسارحة، بالإضافة إلى دخول مياه الأمطار إلى عددٍ من المنازل بمواقع مختلفة بالمنطقة، والتماس عددٍ من عدادات الكهرباء، وانقطاع عدة طرق بمواقع متفرقة من المنطقة.

وأشار إلى انجراف مركبة بوادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، وجارٍ البحث عن المفقودين.

وحذر "القحطاني" المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه، لا سمح الله، وذلك نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.

وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,462
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,550
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,587
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,641

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة