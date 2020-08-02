النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة المنورة.. إغلاق 73 محلًّا تجاريًّا لم تلتزم بتطبيق التدابير الوقائية

الأعمال الميدانية شملت تنفيذ 15 جولة للإصحاح البيئي وتعقيم 8214 آلية

نفّذت الفِرَق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، 1982 جولة رقابية على المحلات الغذائية والأسواق التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطتها التشغيلية لموسم عيد الأضحى المبارك.

وبيّنت أمانة المدينة المنورة، أن الجولات التي نُفّذت على مدى الأسبوع الماضي، شهدت إصدار 614 إشعارًا ومخالفة، وإغلاق 73 محلًّا لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية النظامية، إلى جانب 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية؛ فيما جرى سحب 479 عينة غذائية سيتم فحصها مخبريًّا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وأوضحت الإحصائية أن الأعمال الميدانية شملت تنفيذ 15 جولة للإصحاح البيئي، وتعقيم 8214 آلية ومعدة، وإزالة 40751 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات؛ في حين بلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة في تنفيذ المهام الميدانية 2100 لتر؛ فضلًا عن 397 جولة لأعمال النظافة الاعتيادية في مختلف المواقع والأحياء بالمدينة المنورة.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ مشددة على أهمية دور أفراد المجتمع في الكشف عن المخالفات البلدية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة.. إغلاق 73 محلًّا تجاريًّا لم تلتزم بتطبيق التدابير الوقائية
سبق

نفّذت الفِرَق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، 1982 جولة رقابية على المحلات الغذائية والأسواق التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطتها التشغيلية لموسم عيد الأضحى المبارك.

وبيّنت أمانة المدينة المنورة، أن الجولات التي نُفّذت على مدى الأسبوع الماضي، شهدت إصدار 614 إشعارًا ومخالفة، وإغلاق 73 محلًّا لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية النظامية، إلى جانب 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية؛ فيما جرى سحب 479 عينة غذائية سيتم فحصها مخبريًّا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وأوضحت الإحصائية أن الأعمال الميدانية شملت تنفيذ 15 جولة للإصحاح البيئي، وتعقيم 8214 آلية ومعدة، وإزالة 40751 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات؛ في حين بلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة في تنفيذ المهام الميدانية 2100 لتر؛ فضلًا عن 397 جولة لأعمال النظافة الاعتيادية في مختلف المواقع والأحياء بالمدينة المنورة.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ مشددة على أهمية دور أفراد المجتمع في الكشف عن المخالفات البلدية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
11:53 AM

المدينة المنورة.. إغلاق 73 محلًّا تجاريًّا لم تلتزم بتطبيق التدابير الوقائية

الأعمال الميدانية شملت تنفيذ 15 جولة للإصحاح البيئي وتعقيم 8214 آلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
594

نفّذت الفِرَق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، 1982 جولة رقابية على المحلات الغذائية والأسواق التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطتها التشغيلية لموسم عيد الأضحى المبارك.

وبيّنت أمانة المدينة المنورة، أن الجولات التي نُفّذت على مدى الأسبوع الماضي، شهدت إصدار 614 إشعارًا ومخالفة، وإغلاق 73 محلًّا لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية النظامية، إلى جانب 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية؛ فيما جرى سحب 479 عينة غذائية سيتم فحصها مخبريًّا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وأوضحت الإحصائية أن الأعمال الميدانية شملت تنفيذ 15 جولة للإصحاح البيئي، وتعقيم 8214 آلية ومعدة، وإزالة 40751 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات؛ في حين بلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة في تنفيذ المهام الميدانية 2100 لتر؛ فضلًا عن 397 جولة لأعمال النظافة الاعتيادية في مختلف المواقع والأحياء بالمدينة المنورة.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ مشددة على أهمية دور أفراد المجتمع في الكشف عن المخالفات البلدية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,605
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,823
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,342

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة