وكان مقطع فيديو قد وثق الحادث الذي ظهرت فيه مركبة تضايق مركبة أخرى؛ ما تسبب في انحراف المركبة الثانية وانقلابها؛ ما نتج عنه تعرض سائقها ومرافقه لإصابات متوسطة.

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية نجحت بالقبض على قائد مركبة، متهم بالتعمد في ارتكاب ‫حادث مروري في محافظة الداير.

مصادر: الأمن يضبط شخصًا تعمد التسبب في انقلاب مركبة على طريق الداير عبدالله البرقاوي سبق 2019-10-02 علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية نجحت بالقبض على قائد مركبة، متهم بالتعمد في ارتكاب ‫حادث مروري في محافظة الداير.

وكان مقطع فيديو قد وثق الحادث الذي ظهرت فيه مركبة تضايق مركبة أخرى؛ ما تسبب في انحراف المركبة الثانية وانقلابها؛ ما نتج عنه تعرض سائقها ومرافقه لإصابات متوسطة.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 04:56 PM

مصادر: الأمن يضبط شخصًا تعمد التسبب في انقلاب مركبة على طريق الداير





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علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية نجحت بالقبض على قائد مركبة، متهم بالتعمد في ارتكاب ‫حادث مروري في محافظة الداير.



وكان مقطع فيديو قد وثق الحادث الذي ظهرت فيه مركبة تضايق مركبة أخرى؛ ما تسبب في انحراف المركبة الثانية وانقلابها؛ ما نتج عنه تعرض سائقها ومرافقه لإصابات متوسطة.