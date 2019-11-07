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"محافظ شقراء" يلتقي رؤساء المراكز ويناقش الخدمات المقدمة للمواطنين

طالَبَ بضرورة تفعيل الدور الاجتماعي والأمني وفق المهام المنوطة بهم

عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، اجتماعًا برؤساء المراكز التابعة للمحافظة، بحضور وكيل المحافظة عبدالله بن محمد الشرافا بقاعة الاجتماعات.
بدأ "البواردي" الاجتماع بالترحيب بالجميع مُثَمنًا الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة المحافظة وتنميتها؛ مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات.
وأكد "البواردي" الدورَ المأمول من رؤساء المراكز، لخدمة المواطنين والمقيمين، وتلّمس احتياجاتهم الخدمية، والرفع من مستوى الخدمات، ورفع كفاءتها وتحسين أداء المراكز.
وشدد على ضرورة تفعيل الدور الاجتماعي والأمني لرؤساء المراكز وفق المهام المنوطة بهم، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والإدارية والتنظيمية، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة ومراكزها، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وفي نهاية الاجتماع شكر الجميع على حضورهم؛ متمنيًا لهم التوفيق.

محافظ شقراء وكيل المحافظة رؤساء المراكز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محافظ شقراء" يلتقي رؤساء المراكز ويناقش الخدمات المقدمة للمواطنين
سبق

عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، اجتماعًا برؤساء المراكز التابعة للمحافظة، بحضور وكيل المحافظة عبدالله بن محمد الشرافا بقاعة الاجتماعات.
بدأ "البواردي" الاجتماع بالترحيب بالجميع مُثَمنًا الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة المحافظة وتنميتها؛ مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات.
وأكد "البواردي" الدورَ المأمول من رؤساء المراكز، لخدمة المواطنين والمقيمين، وتلّمس احتياجاتهم الخدمية، والرفع من مستوى الخدمات، ورفع كفاءتها وتحسين أداء المراكز.
وشدد على ضرورة تفعيل الدور الاجتماعي والأمني لرؤساء المراكز وفق المهام المنوطة بهم، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والإدارية والتنظيمية، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة ومراكزها، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وفي نهاية الاجتماع شكر الجميع على حضورهم؛ متمنيًا لهم التوفيق.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
11:48 AM

"محافظ شقراء" يلتقي رؤساء المراكز ويناقش الخدمات المقدمة للمواطنين

طالَبَ بضرورة تفعيل الدور الاجتماعي والأمني وفق المهام المنوطة بهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، اجتماعًا برؤساء المراكز التابعة للمحافظة، بحضور وكيل المحافظة عبدالله بن محمد الشرافا بقاعة الاجتماعات.
بدأ "البواردي" الاجتماع بالترحيب بالجميع مُثَمنًا الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة المحافظة وتنميتها؛ مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات.
وأكد "البواردي" الدورَ المأمول من رؤساء المراكز، لخدمة المواطنين والمقيمين، وتلّمس احتياجاتهم الخدمية، والرفع من مستوى الخدمات، ورفع كفاءتها وتحسين أداء المراكز.
وشدد على ضرورة تفعيل الدور الاجتماعي والأمني لرؤساء المراكز وفق المهام المنوطة بهم، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والإدارية والتنظيمية، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة ومراكزها، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وفي نهاية الاجتماع شكر الجميع على حضورهم؛ متمنيًا لهم التوفيق.

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