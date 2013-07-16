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بمشاركة أكثر من180متدربًا.. تعليم صامطة ينفذ برامج التدريب الصيفي

في الأسبوع الثاني منذ انطلاقها وتتناول الأمن السيبراني واستراتيجيات التعلم

شيواصل مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة في تنفيذ برامج التدريب الصيفي في الأسبوع الثاني منذ انطلاقها، حيث اشتملت على6 برامج تدريبية بمشاركة 6 مدربين وأكثر من 180متدربًا.

وقال مدير مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة والمشرف العام على البرامج التدريبية محمد عبدالله عريشي إن برامج التدريب الصيفي التي سوف تنفذ هذا الاسبوع خلال الفترة 11_15 /11 / 1440 هي الأمن السيبراني والعمق المفاهيمي والاستيعاب المفاهمي في تدريس العلوم الطبيعية(1) واستراتيجيات التعلم النشط وإدارة الوقت موزعة على قاعات التدريب بالمكتب ومدارسه وتأتي هذه البرامج بمتابعة من مدير مكتب تعليم صامطة الأستاذ عبدالرزاق محمد صميلي.

وأكد"عريشي" نجاح هذه البرامج حيث شهدت حضورًا كثيفًا تجاوز 40 متدربًا في كل قاعة تدريبية.

الجدير بالذكر أن البرامج التدريبية الصيفية دشن انطلاقها بداية الأسبوع الماضي سعادة مدير عام تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري وبحضور مدير المكتب عبدالرزاق بن محمد الصميلي وعدد من مدراء الإدارات بتعليم جازان، وتشهد هذه السنة نسبة حضور عالية من المتدربين، حيث يشارك أكثر 500 معلم في 19 برنامجًا تدريبيًا تشمل عددًا من المجالات التعليمية.

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بمشاركة أكثر من180متدربًا.. تعليم صامطة ينفذ برامج التدريب الصيفي
سبق

شيواصل مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة في تنفيذ برامج التدريب الصيفي في الأسبوع الثاني منذ انطلاقها، حيث اشتملت على6 برامج تدريبية بمشاركة 6 مدربين وأكثر من 180متدربًا.

وقال مدير مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة والمشرف العام على البرامج التدريبية محمد عبدالله عريشي إن برامج التدريب الصيفي التي سوف تنفذ هذا الاسبوع خلال الفترة 11_15 /11 / 1440 هي الأمن السيبراني والعمق المفاهيمي والاستيعاب المفاهمي في تدريس العلوم الطبيعية(1) واستراتيجيات التعلم النشط وإدارة الوقت موزعة على قاعات التدريب بالمكتب ومدارسه وتأتي هذه البرامج بمتابعة من مدير مكتب تعليم صامطة الأستاذ عبدالرزاق محمد صميلي.

وأكد"عريشي" نجاح هذه البرامج حيث شهدت حضورًا كثيفًا تجاوز 40 متدربًا في كل قاعة تدريبية.

الجدير بالذكر أن البرامج التدريبية الصيفية دشن انطلاقها بداية الأسبوع الماضي سعادة مدير عام تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري وبحضور مدير المكتب عبدالرزاق بن محمد الصميلي وعدد من مدراء الإدارات بتعليم جازان، وتشهد هذه السنة نسبة حضور عالية من المتدربين، حيث يشارك أكثر 500 معلم في 19 برنامجًا تدريبيًا تشمل عددًا من المجالات التعليمية.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
02:22 PM

بمشاركة أكثر من180متدربًا.. تعليم صامطة ينفذ برامج التدريب الصيفي

في الأسبوع الثاني منذ انطلاقها وتتناول الأمن السيبراني واستراتيجيات التعلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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شيواصل مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة في تنفيذ برامج التدريب الصيفي في الأسبوع الثاني منذ انطلاقها، حيث اشتملت على6 برامج تدريبية بمشاركة 6 مدربين وأكثر من 180متدربًا.

وقال مدير مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة والمشرف العام على البرامج التدريبية محمد عبدالله عريشي إن برامج التدريب الصيفي التي سوف تنفذ هذا الاسبوع خلال الفترة 11_15 /11 / 1440 هي الأمن السيبراني والعمق المفاهيمي والاستيعاب المفاهمي في تدريس العلوم الطبيعية(1) واستراتيجيات التعلم النشط وإدارة الوقت موزعة على قاعات التدريب بالمكتب ومدارسه وتأتي هذه البرامج بمتابعة من مدير مكتب تعليم صامطة الأستاذ عبدالرزاق محمد صميلي.

وأكد"عريشي" نجاح هذه البرامج حيث شهدت حضورًا كثيفًا تجاوز 40 متدربًا في كل قاعة تدريبية.

الجدير بالذكر أن البرامج التدريبية الصيفية دشن انطلاقها بداية الأسبوع الماضي سعادة مدير عام تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري وبحضور مدير المكتب عبدالرزاق بن محمد الصميلي وعدد من مدراء الإدارات بتعليم جازان، وتشهد هذه السنة نسبة حضور عالية من المتدربين، حيث يشارك أكثر 500 معلم في 19 برنامجًا تدريبيًا تشمل عددًا من المجالات التعليمية.

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