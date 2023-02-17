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الهلال: قوميز نجم المباراة.. و"الرنين" يحدد إصابة عطيف

حصل الفرنسي بافيتمبي قوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم على جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، والتي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا وكسبها الهلال 2-1، وسجل قوميز هدفي المباراة في الدقيقتين 36 و72.

من جانب آخر، يتحدد غداً نوع الإصابة التي تعرض لها عبدالله عطيف وتسببت في عدم إكماله المباراة حيث تعرض لضربة في الركبة.

وكتب اللاعب عبر حسابه في أنستقرام: " ألف مبروك جمهورنا الغالي، بإذن الله غداً أشعتي بالرنين المغناطيسي لتحديد نوع الإصابة بالضبط، دعواتكم ومتفائل بحول الله أنها تكون بسيطة".

قوميز الهلال شباب أهلي دبي الإماراتي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: قوميز نجم المباراة.. و"الرنين" يحدد إصابة عطيف
سبق

حصل الفرنسي بافيتمبي قوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم على جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، والتي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا وكسبها الهلال 2-1، وسجل قوميز هدفي المباراة في الدقيقتين 36 و72.

من جانب آخر، يتحدد غداً نوع الإصابة التي تعرض لها عبدالله عطيف وتسببت في عدم إكماله المباراة حيث تعرض لضربة في الركبة.

وكتب اللاعب عبر حسابه في أنستقرام: " ألف مبروك جمهورنا الغالي، بإذن الله غداً أشعتي بالرنين المغناطيسي لتحديد نوع الإصابة بالضبط، دعواتكم ومتفائل بحول الله أنها تكون بسيطة".

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
07:52 PM

الهلال: قوميز نجم المباراة.. و"الرنين" يحدد إصابة عطيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الفرنسي بافيتمبي قوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم على جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، والتي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا وكسبها الهلال 2-1، وسجل قوميز هدفي المباراة في الدقيقتين 36 و72.

من جانب آخر، يتحدد غداً نوع الإصابة التي تعرض لها عبدالله عطيف وتسببت في عدم إكماله المباراة حيث تعرض لضربة في الركبة.

وكتب اللاعب عبر حسابه في أنستقرام: " ألف مبروك جمهورنا الغالي، بإذن الله غداً أشعتي بالرنين المغناطيسي لتحديد نوع الإصابة بالضبط، دعواتكم ومتفائل بحول الله أنها تكون بسيطة".

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