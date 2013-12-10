خادم الحرمين يصل إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-10
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي وقت سابق ظهر اليوم، اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين.
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
02:33 PM
خادم الحرمين يصل إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية
عقب اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي وقت سابق ظهر اليوم، اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين.