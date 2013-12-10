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خادم الحرمين يصل إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية

عقب اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي وقت سابق ظهر اليوم، اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين.

الملك سلمان بن عبدالعزيز قصر الدرعية القمة الخليجية الـ40 القمة الخليجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يصل إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية
سبق

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي وقت سابق ظهر اليوم، اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
02:33 PM

خادم الحرمين يصل إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية

عقب اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي وقت سابق ظهر اليوم، اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين.

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