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"النقل" تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية- بيشة

ينقسم إلى تسع مراحل ويهدف إلى ربط منطقتَي مكة المكرمة وعسير

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الخرمة/ رنية/ بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم، بمسارين لكل اتجاه، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة، حيث يهدف المشروع إلى لربط بين منطقتَي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة في قطاع النقل، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق.

وينقسم المشروع إلى تسع مراحل، العمل على استكمالها مستمر، حيث انتُهِيَ من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100%، كما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يصل طولها إلى 16 كم، إلى 88%، فيما ارتفعت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة البالغ طولها 20 كم إلى 98%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 92%، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 60%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 38%، كما وصلت النسبة في المرحلة الثامنة إلى 35%، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 34%.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى استكمال مشاريعها كافة بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً إلى الانتهاء من المشاريع وتسلمها، حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى الوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف شخص، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعد الاستراتيجية أحد أهم محاورها الرئيسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية- بيشة
سبق

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الخرمة/ رنية/ بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم، بمسارين لكل اتجاه، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة، حيث يهدف المشروع إلى لربط بين منطقتَي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة في قطاع النقل، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق.

وينقسم المشروع إلى تسع مراحل، العمل على استكمالها مستمر، حيث انتُهِيَ من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100%، كما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يصل طولها إلى 16 كم، إلى 88%، فيما ارتفعت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة البالغ طولها 20 كم إلى 98%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 92%، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 60%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 38%، كما وصلت النسبة في المرحلة الثامنة إلى 35%، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 34%.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى استكمال مشاريعها كافة بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً إلى الانتهاء من المشاريع وتسلمها، حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى الوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف شخص، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعد الاستراتيجية أحد أهم محاورها الرئيسة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
06:17 PM

"النقل" تواصل تنفيذ مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية- بيشة

ينقسم إلى تسع مراحل ويهدف إلى ربط منطقتَي مكة المكرمة وعسير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الخرمة/ رنية/ بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم، بمسارين لكل اتجاه، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة، حيث يهدف المشروع إلى لربط بين منطقتَي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة في قطاع النقل، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق.

وينقسم المشروع إلى تسع مراحل، العمل على استكمالها مستمر، حيث انتُهِيَ من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100%، كما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يصل طولها إلى 16 كم، إلى 88%، فيما ارتفعت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة البالغ طولها 20 كم إلى 98%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 92%، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 60%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 38%، كما وصلت النسبة في المرحلة الثامنة إلى 35%، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 34%.

يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى استكمال مشاريعها كافة بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً إلى الانتهاء من المشاريع وتسلمها، حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى الوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف شخص، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعد الاستراتيجية أحد أهم محاورها الرئيسة.

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