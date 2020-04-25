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"طبيبكم" يواصل رسالته مع المشاهد في رمضان

يُعرض في الساعة الثانية ظهراً على القناة الأولى

يستمر بثّ برنامج "طبيبكم" في الساعة الثانية ظهراً على القناة السعودية الأولى طيلة شهر رمضان المبارك، بعد أن أثبت نجاحه من خلال متابعة كل مستجدات الساحة فيما يخص وباء "كورونا".

وحقق البرنامج معدل متابعة عالية؛ نظراً لما يقدّمه من محتوى مميز ومركز واستضافة عدد من المتخصصين في هذا المجال.

ويكمل البرنامج مسيرته مع المشاهد في رمضان، متطرقاً إلى الجوانب الطبية وأفضل الممارسات الصحية مع صيام الشهر الفضيل، من خلال استضافة المتخصصين.

والبرنامج من تقديم الإعلامية نهى الحربي التي أثبتت تميزها في إدارة البرامج الحوارية مع المتخصصين.

طبيبكم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طبيبكم" يواصل رسالته مع المشاهد في رمضان
سبق

يستمر بثّ برنامج "طبيبكم" في الساعة الثانية ظهراً على القناة السعودية الأولى طيلة شهر رمضان المبارك، بعد أن أثبت نجاحه من خلال متابعة كل مستجدات الساحة فيما يخص وباء "كورونا".

وحقق البرنامج معدل متابعة عالية؛ نظراً لما يقدّمه من محتوى مميز ومركز واستضافة عدد من المتخصصين في هذا المجال.

ويكمل البرنامج مسيرته مع المشاهد في رمضان، متطرقاً إلى الجوانب الطبية وأفضل الممارسات الصحية مع صيام الشهر الفضيل، من خلال استضافة المتخصصين.

والبرنامج من تقديم الإعلامية نهى الحربي التي أثبتت تميزها في إدارة البرامج الحوارية مع المتخصصين.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:27 PM

"طبيبكم" يواصل رسالته مع المشاهد في رمضان

يُعرض في الساعة الثانية ظهراً على القناة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,486

يستمر بثّ برنامج "طبيبكم" في الساعة الثانية ظهراً على القناة السعودية الأولى طيلة شهر رمضان المبارك، بعد أن أثبت نجاحه من خلال متابعة كل مستجدات الساحة فيما يخص وباء "كورونا".

وحقق البرنامج معدل متابعة عالية؛ نظراً لما يقدّمه من محتوى مميز ومركز واستضافة عدد من المتخصصين في هذا المجال.

ويكمل البرنامج مسيرته مع المشاهد في رمضان، متطرقاً إلى الجوانب الطبية وأفضل الممارسات الصحية مع صيام الشهر الفضيل، من خلال استضافة المتخصصين.

والبرنامج من تقديم الإعلامية نهى الحربي التي أثبتت تميزها في إدارة البرامج الحوارية مع المتخصصين.

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