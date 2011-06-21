أمانة الشرقية تطرح ٨٠ فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة

تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم طرح ٨٤ فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة، في أنشطة متنوعة أبرزها المدارس، والأندية، والأكاديميات الرياضية، والمراكز الترفيهية، والمحال التجارية، والبوفيهات، والأسواق، والأجنحة الفندقية، ومراكز الإسكان النموذجي للعمالة، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية وأنشطة المهرجانات وعربات الأطعمة.

وتأتي الفرص الاستثمارية امتداداً لجهود الأمانة والمشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تم طرحها، والتي تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات والأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص".