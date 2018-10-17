أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية تأجيل استقبال الطلبات للوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي أعلنت عنها أول أمس وذلك إلى وقت لاحق. وأوضحت "الوزارة" أن التأجيل جاء بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية؛ حيث تقرر تأجيل فتح باب التقديم على الوظائف إلى وقت لاحق. يذكر أن الإعلان السابق عن الوظائف الشاغرة كان قد حدد يوم الأحد القادم موعداً لفتح باب التقديم واستقبال الطلبات عبر منصة التوظيف المتاحة على بوابة الوزارة الإلكترونية.

"الإسلامية" تؤجل التقديم على وظائفها الهندسية إلى وقت لاحق فهد الغبيوي سبق 2019-10-17 أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية تأجيل استقبال الطلبات للوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي أعلنت عنها أول أمس وذلك إلى وقت لاحق.



وأوضحت "الوزارة" أن التأجيل جاء بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية؛ حيث تقرر تأجيل فتح باب التقديم على الوظائف إلى وقت لاحق.



يذكر أن الإعلان السابق عن الوظائف الشاغرة كان قد حدد يوم الأحد القادم موعداً لفتح باب التقديم واستقبال الطلبات عبر منصة التوظيف المتاحة على بوابة الوزارة الإلكترونية.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 05:45 PM

"الإسلامية" تؤجل التقديم على وظائفها الهندسية إلى وقت لاحق بعد التنسيق مع الخدمة المدنية





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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية تأجيل استقبال الطلبات للوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي أعلنت عنها أول أمس وذلك إلى وقت لاحق.



وأوضحت "الوزارة" أن التأجيل جاء بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية؛ حيث تقرر تأجيل فتح باب التقديم على الوظائف إلى وقت لاحق.



يذكر أن الإعلان السابق عن الوظائف الشاغرة كان قد حدد يوم الأحد القادم موعداً لفتح باب التقديم واستقبال الطلبات عبر منصة التوظيف المتاحة على بوابة الوزارة الإلكترونية.