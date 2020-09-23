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"الآسيوي" اعتبر الهلال خاسرًا بنتيجة 0/ 3.. ويستبعده من البطولة

الحكم قرر إلغاء المباراة رسميًّا

قرَّر حكم مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي إلغاء المباراة رسميًّا؛ وذلك لعدم اكتمال نصاب الهلال في الجولة السادسة (الأخيرة) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

واعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال خاسرًا المباراة 0/ 3؛ وبالتالي تُلغى نتائج جميع مباريات الهلال في دور المجموعات؛ ويُعتبر الهلال مستبعَدًا (خارج النسخة الحالية) بعد استبعاده من البطولة.

الهلال شباب الأهلي الإماراتي إلغاء المباراة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي" اعتبر الهلال خاسرًا بنتيجة 0/ 3.. ويستبعده من البطولة
سبق

قرَّر حكم مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي إلغاء المباراة رسميًّا؛ وذلك لعدم اكتمال نصاب الهلال في الجولة السادسة (الأخيرة) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

واعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال خاسرًا المباراة 0/ 3؛ وبالتالي تُلغى نتائج جميع مباريات الهلال في دور المجموعات؛ ويُعتبر الهلال مستبعَدًا (خارج النسخة الحالية) بعد استبعاده من البطولة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
09:18 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
09:59 PM

"الآسيوي" اعتبر الهلال خاسرًا بنتيجة 0/ 3.. ويستبعده من البطولة

الحكم قرر إلغاء المباراة رسميًّا

A A A
أحمد سرور - الرياض
26
9,429

قرَّر حكم مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي إلغاء المباراة رسميًّا؛ وذلك لعدم اكتمال نصاب الهلال في الجولة السادسة (الأخيرة) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

واعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال خاسرًا المباراة 0/ 3؛ وبالتالي تُلغى نتائج جميع مباريات الهلال في دور المجموعات؛ ويُعتبر الهلال مستبعَدًا (خارج النسخة الحالية) بعد استبعاده من البطولة.

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