واعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال خاسرًا المباراة 0/ 3؛ وبالتالي تُلغى نتائج جميع مباريات الهلال في دور المجموعات؛ ويُعتبر الهلال مستبعَدًا (خارج النسخة الحالية) بعد استبعاده من البطولة.

قرَّر حكم مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي إلغاء المباراة رسميًّا؛ وذلك لعدم اكتمال نصاب الهلال في الجولة السادسة (الأخيرة) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

"الآسيوي" اعتبر الهلال خاسرًا بنتيجة 0/ 3.. ويستبعده من البطولة أحمد سرور سبق 2020-09-23 قرَّر حكم مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي إلغاء المباراة رسميًّا؛ وذلك لعدم اكتمال نصاب الهلال في الجولة السادسة (الأخيرة) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020. واعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال خاسرًا المباراة 0/ 3؛ وبالتالي تُلغى نتائج جميع مباريات الهلال في دور المجموعات؛ ويُعتبر الهلال مستبعَدًا (خارج النسخة الحالية) بعد استبعاده من البطولة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 09:18 PM

اخر تعديل 23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 09:59 PM

"الآسيوي" اعتبر الهلال خاسرًا بنتيجة 0/ 3.. ويستبعده من البطولة الحكم قرر إلغاء المباراة رسميًّا





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قرَّر حكم مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي إلغاء المباراة رسميًّا؛ وذلك لعدم اكتمال نصاب الهلال في الجولة السادسة (الأخيرة) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

واعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال خاسرًا المباراة 0/ 3؛ وبالتالي تُلغى نتائج جميع مباريات الهلال في دور المجموعات؛ ويُعتبر الهلال مستبعَدًا (خارج النسخة الحالية) بعد استبعاده من البطولة.