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العضو الذهبي يواصل الضخ المالي.. 4 ملايين ريال في خزينة النصر

للمرة الثانية خلال أسبوع

تلقّى نادي النصر. اليوم الأربعاء، دعمًا ماليًّا، بقيمة 4 ملايين ريال من العضو الذهبي في النادي عبد العزيز بغلف؛ حيث ثمنت الإدارة النصراوية مبادرة عضوها لمساندتها.

وقدّم بغلف دعمه للإدارة النصراوية للمرة الثانية خلال أسبوع التي يعلن فيها عن تقديم دفعة مالية للنادي، بعد تقديمه الأسبوع الماضي دعمًا بمليون وخمسمائة ألف ريال لسداد متعلقات الرخصة الآسيوية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العضو الذهبي يواصل الضخ المالي.. 4 ملايين ريال في خزينة النصر
سبق

تلقّى نادي النصر. اليوم الأربعاء، دعمًا ماليًّا، بقيمة 4 ملايين ريال من العضو الذهبي في النادي عبد العزيز بغلف؛ حيث ثمنت الإدارة النصراوية مبادرة عضوها لمساندتها.

وقدّم بغلف دعمه للإدارة النصراوية للمرة الثانية خلال أسبوع التي يعلن فيها عن تقديم دفعة مالية للنادي، بعد تقديمه الأسبوع الماضي دعمًا بمليون وخمسمائة ألف ريال لسداد متعلقات الرخصة الآسيوية.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
08:19 PM

العضو الذهبي يواصل الضخ المالي.. 4 ملايين ريال في خزينة النصر

للمرة الثانية خلال أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,248

تلقّى نادي النصر. اليوم الأربعاء، دعمًا ماليًّا، بقيمة 4 ملايين ريال من العضو الذهبي في النادي عبد العزيز بغلف؛ حيث ثمنت الإدارة النصراوية مبادرة عضوها لمساندتها.

وقدّم بغلف دعمه للإدارة النصراوية للمرة الثانية خلال أسبوع التي يعلن فيها عن تقديم دفعة مالية للنادي، بعد تقديمه الأسبوع الماضي دعمًا بمليون وخمسمائة ألف ريال لسداد متعلقات الرخصة الآسيوية.

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