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حريق بمصنع للأسمدة بمدينة أمريكية ومخاوف من وقوع انفجار كبير

إخلاء الموجودين على بُعد ميل.. وتوقف جهود المكافحة بسبب نترات الأمونيوم

أخلى حريقٌ في مصنعٍ للأسمدة في مدينة "وينستون سالم" في شمال كارولاينا، الموجودين على بُعد ميل من المكان، وسط مخاوف من حدوث انفجار كبير.

وقالت، WGHP-TV: إن الحريق بدأ ليلة الاثنين في مصنع للأسمدة في شارع نورث شيري.

وأكد مسؤولو المدينة حدوث انفجارات صغيرة في المصنع؛ فيما أوضح رجال الإطفاء، أن هناك احتمالية حدوث انفجار كبير لنترات الأمونيوم؛ وفق "روسيا اليوم".

وقال تري مايو، رئيس مكافحة الحرائق في "وينستون سالم": إن أطقم الإطفاء توقفت عن عملية مكافحة الحرائق بسبب الكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم في الموقع.

ووفقًا لإدارة شرطة "وينستون سالم"، تم إغلاق شارع شيري في نورث بوينت بوليفارد إلى شارع إنديانا؛ بينما استجابت أطقم الطوارئ للحريق حوالى الساعة 8:20 مساء، ولا يزال الشارع مغلقًا.

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حريق بمصنع للأسمدة بمدينة أمريكية ومخاوف من وقوع انفجار كبير
سبق

أخلى حريقٌ في مصنعٍ للأسمدة في مدينة "وينستون سالم" في شمال كارولاينا، الموجودين على بُعد ميل من المكان، وسط مخاوف من حدوث انفجار كبير.

وقالت، WGHP-TV: إن الحريق بدأ ليلة الاثنين في مصنع للأسمدة في شارع نورث شيري.

وأكد مسؤولو المدينة حدوث انفجارات صغيرة في المصنع؛ فيما أوضح رجال الإطفاء، أن هناك احتمالية حدوث انفجار كبير لنترات الأمونيوم؛ وفق "روسيا اليوم".

وقال تري مايو، رئيس مكافحة الحرائق في "وينستون سالم": إن أطقم الإطفاء توقفت عن عملية مكافحة الحرائق بسبب الكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم في الموقع.

ووفقًا لإدارة شرطة "وينستون سالم"، تم إغلاق شارع شيري في نورث بوينت بوليفارد إلى شارع إنديانا؛ بينما استجابت أطقم الطوارئ للحريق حوالى الساعة 8:20 مساء، ولا يزال الشارع مغلقًا.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
12:28 PM

حريق بمصنع للأسمدة بمدينة أمريكية ومخاوف من وقوع انفجار كبير

إخلاء الموجودين على بُعد ميل.. وتوقف جهود المكافحة بسبب نترات الأمونيوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخلى حريقٌ في مصنعٍ للأسمدة في مدينة "وينستون سالم" في شمال كارولاينا، الموجودين على بُعد ميل من المكان، وسط مخاوف من حدوث انفجار كبير.

وقالت، WGHP-TV: إن الحريق بدأ ليلة الاثنين في مصنع للأسمدة في شارع نورث شيري.

وأكد مسؤولو المدينة حدوث انفجارات صغيرة في المصنع؛ فيما أوضح رجال الإطفاء، أن هناك احتمالية حدوث انفجار كبير لنترات الأمونيوم؛ وفق "روسيا اليوم".

وقال تري مايو، رئيس مكافحة الحرائق في "وينستون سالم": إن أطقم الإطفاء توقفت عن عملية مكافحة الحرائق بسبب الكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم في الموقع.

ووفقًا لإدارة شرطة "وينستون سالم"، تم إغلاق شارع شيري في نورث بوينت بوليفارد إلى شارع إنديانا؛ بينما استجابت أطقم الطوارئ للحريق حوالى الساعة 8:20 مساء، ولا يزال الشارع مغلقًا.

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