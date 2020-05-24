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"الصحة" تُصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا

أصدرت "الصحة" دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة فيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات.

وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة" بلغات عدة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، وحسابها في تويتر، نصائح مهمة لفئات "كبار السن / مرضى السكري/ مرضى ارتفاع ضغط الدم/ مرضى القلب والأوعية الدموية/ ذوي الأمراض الصدرية والتنفسية / المصابين بنقص المناعة المكتسب/ مرضى الكلى المزمنة / مرضى السرطان/ النساء الحوامل والمرضعات / ضعف المناعة/ المصابين بالسمنة الشديدة"؛ وذلك للتعرف على الأعراض، والتعامل معها. كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية، وآلية التواصل مع مركز ٩٣٧، وما الذي ينبغي فعله لحماية هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا.

وتضمن الدليل نصائح عامة للجميع، من أبرزها "البقاء في المنزل / تجنب لمس الحيوانات/ استمرار تناول الأدوية / الاهتمام أكثر بالنظافة/ الحرص على مواصلة النشاط البدني/ لبس الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل/ ترك مسافة آمنة، وعدم مشاركة الآخرين الطعام وأدواتهم، وتجنب التجمعات.. وغيرها".

كما اشتمل الدليل على نصائح خاصة لكبار السن، ومرضى السكري والضغط، ومرضى القلب والأوعية الدموية، ومرضى الأمراض الصدرية التنفسية، والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب، ومرضى السرطان، وكذلك للحوامل والمرضعات.

وتطرق الدليل أيضًا لأبرز الأسئلة الشائعة، وأجاب عنها، واحتوى أيضًا على التعريف بالتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها "الصحة"، وآلية الاستفادة منها.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط الآتي:

https://covid19awareness.sa/archives/4641

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا
سبق

أصدرت "الصحة" دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة فيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات.

وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة" بلغات عدة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، وحسابها في تويتر، نصائح مهمة لفئات "كبار السن / مرضى السكري/ مرضى ارتفاع ضغط الدم/ مرضى القلب والأوعية الدموية/ ذوي الأمراض الصدرية والتنفسية / المصابين بنقص المناعة المكتسب/ مرضى الكلى المزمنة / مرضى السرطان/ النساء الحوامل والمرضعات / ضعف المناعة/ المصابين بالسمنة الشديدة"؛ وذلك للتعرف على الأعراض، والتعامل معها. كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية، وآلية التواصل مع مركز ٩٣٧، وما الذي ينبغي فعله لحماية هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا.

وتضمن الدليل نصائح عامة للجميع، من أبرزها "البقاء في المنزل / تجنب لمس الحيوانات/ استمرار تناول الأدوية / الاهتمام أكثر بالنظافة/ الحرص على مواصلة النشاط البدني/ لبس الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل/ ترك مسافة آمنة، وعدم مشاركة الآخرين الطعام وأدواتهم، وتجنب التجمعات.. وغيرها".

كما اشتمل الدليل على نصائح خاصة لكبار السن، ومرضى السكري والضغط، ومرضى القلب والأوعية الدموية، ومرضى الأمراض الصدرية التنفسية، والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب، ومرضى السرطان، وكذلك للحوامل والمرضعات.

وتطرق الدليل أيضًا لأبرز الأسئلة الشائعة، وأجاب عنها، واحتوى أيضًا على التعريف بالتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها "الصحة"، وآلية الاستفادة منها.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط الآتي:

https://covid19awareness.sa/archives/4641

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
01:29 AM

"الصحة" تُصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
4,136

أصدرت "الصحة" دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة فيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات.

وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة" بلغات عدة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، وحسابها في تويتر، نصائح مهمة لفئات "كبار السن / مرضى السكري/ مرضى ارتفاع ضغط الدم/ مرضى القلب والأوعية الدموية/ ذوي الأمراض الصدرية والتنفسية / المصابين بنقص المناعة المكتسب/ مرضى الكلى المزمنة / مرضى السرطان/ النساء الحوامل والمرضعات / ضعف المناعة/ المصابين بالسمنة الشديدة"؛ وذلك للتعرف على الأعراض، والتعامل معها. كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية، وآلية التواصل مع مركز ٩٣٧، وما الذي ينبغي فعله لحماية هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا.

وتضمن الدليل نصائح عامة للجميع، من أبرزها "البقاء في المنزل / تجنب لمس الحيوانات/ استمرار تناول الأدوية / الاهتمام أكثر بالنظافة/ الحرص على مواصلة النشاط البدني/ لبس الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل/ ترك مسافة آمنة، وعدم مشاركة الآخرين الطعام وأدواتهم، وتجنب التجمعات.. وغيرها".

كما اشتمل الدليل على نصائح خاصة لكبار السن، ومرضى السكري والضغط، ومرضى القلب والأوعية الدموية، ومرضى الأمراض الصدرية التنفسية، والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب، ومرضى السرطان، وكذلك للحوامل والمرضعات.

وتطرق الدليل أيضًا لأبرز الأسئلة الشائعة، وأجاب عنها، واحتوى أيضًا على التعريف بالتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها "الصحة"، وآلية الاستفادة منها.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط الآتي:

https://covid19awareness.sa/archives/4641

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