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مكة.. إصدار أول رخصة إلكترونية لإنشاء أبراج الجوّالات

"العتيبي": خطوة تمكّن مقدّمي الخدمة دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة

أصدرت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتقنية الرقمية، أول رخصة إلكترونية لإنشاء أبراج الجوّالات بمكة المكرّمة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية المهندس متعب بن سعد العتيبي، أنَّ هذه الخطوة جاءت لتمكين مقدمي خدمات الجوال من استخراج رخص الإنشاء إلكترونياً عن طريق منصة سبيل الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة أمانة العاصمة المقدّسة، وفقاً للاشتراطات والضوابط الفنية لأبراج الاتصالات اللاسلكية.

وأشار "العتيبي"؛ إلى أنَّ تفعيل إصدار رخص إنشاء الأبراج إلكترونياً يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها أمانة العاصمة المقدّسة لتعزيز الجهود وتسهيل جميع الخدمات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وأكَّد "العتيبي"؛ ضرورة إظهار أبراج الجوّالات ومحطات التقوية اللاسلكية بمظهر فني ملائم وتنسيق توزيعها على أنحاء مكة المكرّمة، واختيار المواقع المناسبة لها، والتأكد من استيعابها أكثر من مزوّد خدمة.

أمانة العاصمة المقدّسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. إصدار أول رخصة إلكترونية لإنشاء أبراج الجوّالات
سبق

أصدرت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتقنية الرقمية، أول رخصة إلكترونية لإنشاء أبراج الجوّالات بمكة المكرّمة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية المهندس متعب بن سعد العتيبي، أنَّ هذه الخطوة جاءت لتمكين مقدمي خدمات الجوال من استخراج رخص الإنشاء إلكترونياً عن طريق منصة سبيل الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة أمانة العاصمة المقدّسة، وفقاً للاشتراطات والضوابط الفنية لأبراج الاتصالات اللاسلكية.

وأشار "العتيبي"؛ إلى أنَّ تفعيل إصدار رخص إنشاء الأبراج إلكترونياً يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها أمانة العاصمة المقدّسة لتعزيز الجهود وتسهيل جميع الخدمات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وأكَّد "العتيبي"؛ ضرورة إظهار أبراج الجوّالات ومحطات التقوية اللاسلكية بمظهر فني ملائم وتنسيق توزيعها على أنحاء مكة المكرّمة، واختيار المواقع المناسبة لها، والتأكد من استيعابها أكثر من مزوّد خدمة.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:38 PM

مكة.. إصدار أول رخصة إلكترونية لإنشاء أبراج الجوّالات

"العتيبي": خطوة تمكّن مقدّمي الخدمة دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أصدرت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتقنية الرقمية، أول رخصة إلكترونية لإنشاء أبراج الجوّالات بمكة المكرّمة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية المهندس متعب بن سعد العتيبي، أنَّ هذه الخطوة جاءت لتمكين مقدمي خدمات الجوال من استخراج رخص الإنشاء إلكترونياً عن طريق منصة سبيل الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة أمانة العاصمة المقدّسة، وفقاً للاشتراطات والضوابط الفنية لأبراج الاتصالات اللاسلكية.

وأشار "العتيبي"؛ إلى أنَّ تفعيل إصدار رخص إنشاء الأبراج إلكترونياً يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها أمانة العاصمة المقدّسة لتعزيز الجهود وتسهيل جميع الخدمات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وأكَّد "العتيبي"؛ ضرورة إظهار أبراج الجوّالات ومحطات التقوية اللاسلكية بمظهر فني ملائم وتنسيق توزيعها على أنحاء مكة المكرّمة، واختيار المواقع المناسبة لها، والتأكد من استيعابها أكثر من مزوّد خدمة.

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