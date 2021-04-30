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تغريم مؤسسة صحفية معروفة بسبب اعتداءٍ على صور مملوكة للغير

حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى" والتشهير بحق المدعى عليها

غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إحدى المؤسسات الصحفية المعروفة نتيجة الاعتداء على صور مملوكة للغير ونشرها والتعديل عليها دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وأعلنت الهيئة أنه ثبت تعدّي مؤسسة صحفية معروفة قامت بالاعتداء باستخدام ونشر وتعديل صور مملوكة للغير، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ تغريم الجهة مبلغ 50 ألف ريال، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى"، والتشهير بحق المدعى عليها على نفقته.

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أيّ مصنفات أدبية أو فنية أو صورٍ تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.

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تغريم مؤسسة صحفية معروفة بسبب اعتداءٍ على صور مملوكة للغير
سبق

غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إحدى المؤسسات الصحفية المعروفة نتيجة الاعتداء على صور مملوكة للغير ونشرها والتعديل عليها دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وأعلنت الهيئة أنه ثبت تعدّي مؤسسة صحفية معروفة قامت بالاعتداء باستخدام ونشر وتعديل صور مملوكة للغير، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ تغريم الجهة مبلغ 50 ألف ريال، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى"، والتشهير بحق المدعى عليها على نفقته.

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أيّ مصنفات أدبية أو فنية أو صورٍ تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
04:55 PM

تغريم مؤسسة صحفية معروفة بسبب اعتداءٍ على صور مملوكة للغير

حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى" والتشهير بحق المدعى عليها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
10
5,962

غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إحدى المؤسسات الصحفية المعروفة نتيجة الاعتداء على صور مملوكة للغير ونشرها والتعديل عليها دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وأعلنت الهيئة أنه ثبت تعدّي مؤسسة صحفية معروفة قامت بالاعتداء باستخدام ونشر وتعديل صور مملوكة للغير، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ تغريم الجهة مبلغ 50 ألف ريال، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى"، والتشهير بحق المدعى عليها على نفقته.

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أيّ مصنفات أدبية أو فنية أو صورٍ تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.

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