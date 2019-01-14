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الاتحاد يرمم دفاعاته بالبرازيلي "برونو"

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع البرازيلي برونو اوفيني كلاعب مدافع لمدة عامين ونصف العام.

وتمت مراسم توقيع العقد في دبي بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي ونائبه أحمد كعكي وذلك بعد اجتيار اللاعب الفحص الطبي.

وسبق للاعب تمثيل فريق النصر خلال الثلاثة مواسم الماضية.

نادي الاتحاد برونو اوفيني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يرمم دفاعاته بالبرازيلي "برونو"
سبق

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع البرازيلي برونو اوفيني كلاعب مدافع لمدة عامين ونصف العام.

وتمت مراسم توقيع العقد في دبي بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي ونائبه أحمد كعكي وذلك بعد اجتيار اللاعب الفحص الطبي.

وسبق للاعب تمثيل فريق النصر خلال الثلاثة مواسم الماضية.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
07:54 PM

الاتحاد يرمم دفاعاته بالبرازيلي "برونو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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6,663

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع البرازيلي برونو اوفيني كلاعب مدافع لمدة عامين ونصف العام.

وتمت مراسم توقيع العقد في دبي بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي ونائبه أحمد كعكي وذلك بعد اجتيار اللاعب الفحص الطبي.

وسبق للاعب تمثيل فريق النصر خلال الثلاثة مواسم الماضية.

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