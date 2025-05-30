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رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان: القمم الثلاث مناسبة لتوحيد الصف

شموط: فرصة للتصدي للتدخلات الإيرانية من خلال اتخاذ إجراءات فعالة

عدّ رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان الرئيس السابق للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور أمجد شموط؛ القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تعقد في مكة المكرمة اليوم وغدًا، فرصةً للتصدي للتدخلات الإيرانية من خلال اتخاذ إجراءات فعالة في مواجهة المد الإيراني.

وأشار شموط في تصريح صحفي اليوم، إلى أن هذه القمم تعدّ مناسبة لتوحيد الصف العربي ودعم جهود المملكة العربية السعودية التي تقوم بها في مكافحة الإرهاب الإيراني والاعتداء على الدول الأخرى.

وندّد رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، بموقف إيران المعادي للدول العربية وتدخلاتها السافرة في المنطقة عبر دعمها للميليشيات المسلحة في لبنان واليمن والعراق وسوريا بهدف زعزعة الاستقرار فيها من خلال إثارة الفوضى والعمل على إضعافها وتفكيكها بقصد الهيمنة وتنفيذ أجندتها الخاصة في المنطقة العربية.

وقال: "إن ما تقوم به إيران نحو الدول العربية يندرج في إطار جرائم العدوان والحرب، التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا مبدأ عدم جواز تدخل الدول في شؤون الغير وضرورة احترام السيادة الوطنية للدول".

وأضاف: "أن ما تقوم به إيران لا يمكن السكوت عنه؛ كونه يعد إرهاب دولة ويهدد الأمن والسلم الدوليين"، لافتًا إلى أن إيران دأبت على استهداف عدد من الدول العربية ومنها الإمارات مؤخرًا، والمملكة منذ عام 1980 من خلال اعتدائها على السفارات والدبلوماسيين السعوديين والمنشأة المدنية والعسكرية داخل المملكة، إضافة إلى عملها على إثارة الفتنة والتحريض داخل المملكة، ونشر الأفكار المتطرّفة المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأخلاق والمبادئ الإنسانية السامية.

قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان: القمم الثلاث مناسبة لتوحيد الصف
سبق

عدّ رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان الرئيس السابق للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور أمجد شموط؛ القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تعقد في مكة المكرمة اليوم وغدًا، فرصةً للتصدي للتدخلات الإيرانية من خلال اتخاذ إجراءات فعالة في مواجهة المد الإيراني.

وأشار شموط في تصريح صحفي اليوم، إلى أن هذه القمم تعدّ مناسبة لتوحيد الصف العربي ودعم جهود المملكة العربية السعودية التي تقوم بها في مكافحة الإرهاب الإيراني والاعتداء على الدول الأخرى.

وندّد رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، بموقف إيران المعادي للدول العربية وتدخلاتها السافرة في المنطقة عبر دعمها للميليشيات المسلحة في لبنان واليمن والعراق وسوريا بهدف زعزعة الاستقرار فيها من خلال إثارة الفوضى والعمل على إضعافها وتفكيكها بقصد الهيمنة وتنفيذ أجندتها الخاصة في المنطقة العربية.

وقال: "إن ما تقوم به إيران نحو الدول العربية يندرج في إطار جرائم العدوان والحرب، التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا مبدأ عدم جواز تدخل الدول في شؤون الغير وضرورة احترام السيادة الوطنية للدول".

وأضاف: "أن ما تقوم به إيران لا يمكن السكوت عنه؛ كونه يعد إرهاب دولة ويهدد الأمن والسلم الدوليين"، لافتًا إلى أن إيران دأبت على استهداف عدد من الدول العربية ومنها الإمارات مؤخرًا، والمملكة منذ عام 1980 من خلال اعتدائها على السفارات والدبلوماسيين السعوديين والمنشأة المدنية والعسكرية داخل المملكة، إضافة إلى عملها على إثارة الفتنة والتحريض داخل المملكة، ونشر الأفكار المتطرّفة المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأخلاق والمبادئ الإنسانية السامية.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
09:54 PM
اخر تعديل
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
11:18 PM

رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان: القمم الثلاث مناسبة لتوحيد الصف

شموط: فرصة للتصدي للتدخلات الإيرانية من خلال اتخاذ إجراءات فعالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عدّ رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان الرئيس السابق للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور أمجد شموط؛ القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تعقد في مكة المكرمة اليوم وغدًا، فرصةً للتصدي للتدخلات الإيرانية من خلال اتخاذ إجراءات فعالة في مواجهة المد الإيراني.

وأشار شموط في تصريح صحفي اليوم، إلى أن هذه القمم تعدّ مناسبة لتوحيد الصف العربي ودعم جهود المملكة العربية السعودية التي تقوم بها في مكافحة الإرهاب الإيراني والاعتداء على الدول الأخرى.

وندّد رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، بموقف إيران المعادي للدول العربية وتدخلاتها السافرة في المنطقة عبر دعمها للميليشيات المسلحة في لبنان واليمن والعراق وسوريا بهدف زعزعة الاستقرار فيها من خلال إثارة الفوضى والعمل على إضعافها وتفكيكها بقصد الهيمنة وتنفيذ أجندتها الخاصة في المنطقة العربية.

وقال: "إن ما تقوم به إيران نحو الدول العربية يندرج في إطار جرائم العدوان والحرب، التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا مبدأ عدم جواز تدخل الدول في شؤون الغير وضرورة احترام السيادة الوطنية للدول".

وأضاف: "أن ما تقوم به إيران لا يمكن السكوت عنه؛ كونه يعد إرهاب دولة ويهدد الأمن والسلم الدوليين"، لافتًا إلى أن إيران دأبت على استهداف عدد من الدول العربية ومنها الإمارات مؤخرًا، والمملكة منذ عام 1980 من خلال اعتدائها على السفارات والدبلوماسيين السعوديين والمنشأة المدنية والعسكرية داخل المملكة، إضافة إلى عملها على إثارة الفتنة والتحريض داخل المملكة، ونشر الأفكار المتطرّفة المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأخلاق والمبادئ الإنسانية السامية.

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