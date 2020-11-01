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"أنفوجرافيك".. جولات رقابية تسفر عن رصد 90 منتجًا مخالفًا لبطاقة "كفاءة"

الجولات شملت جميع مناطق المملكة وتم القيام بزيارة 2161  منفذًا

أسفرت الجولات الرقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالمستويات على المنتجات، عن رصد 90 منتجًا مخالفًا.

وشملت الجولات جميع مناطق المملكة وتم القيام بزيارة 2161 منفذًا، وجرى مخالفة خمسة منافذ للبيع وتم رصد 90 منتجًا مخالفًا، حيث إن المخالفة هي وجود بطاقة كفاءة الطاقة القديمة "نجوم" على المنتج بدلاً من المستويات.

يُشار إلى أن الجهات الحكومية الخمس التي نفذت الجولات هي كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أنفوجرافيك".. جولات رقابية تسفر عن رصد 90 منتجًا مخالفًا لبطاقة "كفاءة"
سبق

أسفرت الجولات الرقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالمستويات على المنتجات، عن رصد 90 منتجًا مخالفًا.

وشملت الجولات جميع مناطق المملكة وتم القيام بزيارة 2161 منفذًا، وجرى مخالفة خمسة منافذ للبيع وتم رصد 90 منتجًا مخالفًا، حيث إن المخالفة هي وجود بطاقة كفاءة الطاقة القديمة "نجوم" على المنتج بدلاً من المستويات.

يُشار إلى أن الجهات الحكومية الخمس التي نفذت الجولات هي كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:06 PM

"أنفوجرافيك".. جولات رقابية تسفر عن رصد 90 منتجًا مخالفًا لبطاقة "كفاءة"

الجولات شملت جميع مناطق المملكة وتم القيام بزيارة 2161  منفذًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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568

أسفرت الجولات الرقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالمستويات على المنتجات، عن رصد 90 منتجًا مخالفًا.

وشملت الجولات جميع مناطق المملكة وتم القيام بزيارة 2161 منفذًا، وجرى مخالفة خمسة منافذ للبيع وتم رصد 90 منتجًا مخالفًا، حيث إن المخالفة هي وجود بطاقة كفاءة الطاقة القديمة "نجوم" على المنتج بدلاً من المستويات.

يُشار إلى أن الجهات الحكومية الخمس التي نفذت الجولات هي كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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