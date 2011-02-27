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12  طالبًا من متدربي المعهد السعودي في "كاوست" يفوزون في "إبداع 2018"

تدربوا خلال فترة الصيف في معامل الجامعة الأساسية

قدمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 12 فائزًا من طلبة المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI ، الذين تدربوا خلال فترة الصيف في معامل الجامعة الأساسية، التي تحتوي على أحدث التقنيات في مجالات العلوم.

وبدأت الرحلة البحثية لطلبة المعهد السعودي للعلوم البحثية في شهر يوليو من العام الماضي، تحت إشراف وتوجيه من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة من طلبة الدراسات العليا والزملاء ما بعد الدكتوراه؛ للاستفادة من خبراتهم.

وتنافس هذا العام 102 مشروع علمي مقدم من 54 طالبة و48 طالبًا متخصصين في 22 مجالاً علميًّا، تأهل من بينهم 25 من طلبة المعهد السعودي للعلوم البحثية للتصفية النهائية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بين 22 - 24 من شهر فبراير.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، قد كرم أمس الأول 27 طالبًا وطالبة من الفائزين بجوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2018)، والقائمين عليه من منظمين ومدربين، وذلك بحضور وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى والأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعيد بن سعيد المتحمي.

وتنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" هذا الحدث سنويًّا بالشراكة مع وزارة التعليم.

يُشار إلى أن المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI هو برنامج صيفي، مدته ستة أسابيع، يتيح لطلبة الثانوية الطموحين علميًّا وأكاديميًّا من جميع أنحاء السعودية فرصًا لإجراء أبحاث علمية جامعية في أحدث مختبرات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتحت إشراف هيئة تدريسها، والمشاركة في المحاضرات وبرامج الإرشاد البحثي، وممارسة الكتابة الأكاديمية المكثفة، مع التركيز على العلوم النظرية والأبحاث في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات؛ بهدف تشجيع المزيد من العمل الجماعي وروح القيادة.

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12  طالبًا من متدربي المعهد السعودي في "كاوست" يفوزون في "إبداع 2018"
سبق

قدمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 12 فائزًا من طلبة المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI ، الذين تدربوا خلال فترة الصيف في معامل الجامعة الأساسية، التي تحتوي على أحدث التقنيات في مجالات العلوم.

وبدأت الرحلة البحثية لطلبة المعهد السعودي للعلوم البحثية في شهر يوليو من العام الماضي، تحت إشراف وتوجيه من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة من طلبة الدراسات العليا والزملاء ما بعد الدكتوراه؛ للاستفادة من خبراتهم.

وتنافس هذا العام 102 مشروع علمي مقدم من 54 طالبة و48 طالبًا متخصصين في 22 مجالاً علميًّا، تأهل من بينهم 25 من طلبة المعهد السعودي للعلوم البحثية للتصفية النهائية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بين 22 - 24 من شهر فبراير.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، قد كرم أمس الأول 27 طالبًا وطالبة من الفائزين بجوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2018)، والقائمين عليه من منظمين ومدربين، وذلك بحضور وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى والأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعيد بن سعيد المتحمي.

وتنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" هذا الحدث سنويًّا بالشراكة مع وزارة التعليم.

يُشار إلى أن المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI هو برنامج صيفي، مدته ستة أسابيع، يتيح لطلبة الثانوية الطموحين علميًّا وأكاديميًّا من جميع أنحاء السعودية فرصًا لإجراء أبحاث علمية جامعية في أحدث مختبرات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتحت إشراف هيئة تدريسها، والمشاركة في المحاضرات وبرامج الإرشاد البحثي، وممارسة الكتابة الأكاديمية المكثفة، مع التركيز على العلوم النظرية والأبحاث في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات؛ بهدف تشجيع المزيد من العمل الجماعي وروح القيادة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
09:34 PM

12  طالبًا من متدربي المعهد السعودي في "كاوست" يفوزون في "إبداع 2018"

تدربوا خلال فترة الصيف في معامل الجامعة الأساسية

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ظافر الشهري - جدة
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قدمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 12 فائزًا من طلبة المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI ، الذين تدربوا خلال فترة الصيف في معامل الجامعة الأساسية، التي تحتوي على أحدث التقنيات في مجالات العلوم.

وبدأت الرحلة البحثية لطلبة المعهد السعودي للعلوم البحثية في شهر يوليو من العام الماضي، تحت إشراف وتوجيه من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة من طلبة الدراسات العليا والزملاء ما بعد الدكتوراه؛ للاستفادة من خبراتهم.

وتنافس هذا العام 102 مشروع علمي مقدم من 54 طالبة و48 طالبًا متخصصين في 22 مجالاً علميًّا، تأهل من بينهم 25 من طلبة المعهد السعودي للعلوم البحثية للتصفية النهائية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بين 22 - 24 من شهر فبراير.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، قد كرم أمس الأول 27 طالبًا وطالبة من الفائزين بجوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2018)، والقائمين عليه من منظمين ومدربين، وذلك بحضور وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى والأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعيد بن سعيد المتحمي.

وتنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" هذا الحدث سنويًّا بالشراكة مع وزارة التعليم.

يُشار إلى أن المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI هو برنامج صيفي، مدته ستة أسابيع، يتيح لطلبة الثانوية الطموحين علميًّا وأكاديميًّا من جميع أنحاء السعودية فرصًا لإجراء أبحاث علمية جامعية في أحدث مختبرات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتحت إشراف هيئة تدريسها، والمشاركة في المحاضرات وبرامج الإرشاد البحثي، وممارسة الكتابة الأكاديمية المكثفة، مع التركيز على العلوم النظرية والأبحاث في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات؛ بهدف تشجيع المزيد من العمل الجماعي وروح القيادة.

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