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الجيش اليمني يعمق خسائر الحوثيين بتعز خلال محاولة فاشلة لاستعادة مواقع محررة

مقتل أكثر من 15 متمردًا في جبهة العنين

قتل أكثر من 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح 20 آخرين، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم "الأربعاء"، غرب تعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن ميليشيا الحوثي شنّت هجومًا في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية، إلا أن جنود الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من دحرهم وهزيمتهم، وقتل وجرح العديد منهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وحررت قوات الجيش الوطني خلال الأيام الماضية عدّة مواقع استراتيجية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يعمق خسائر الحوثيين بتعز خلال محاولة فاشلة لاستعادة مواقع محررة
سبق

قتل أكثر من 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح 20 آخرين، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم "الأربعاء"، غرب تعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن ميليشيا الحوثي شنّت هجومًا في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية، إلا أن جنود الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من دحرهم وهزيمتهم، وقتل وجرح العديد منهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وحررت قوات الجيش الوطني خلال الأيام الماضية عدّة مواقع استراتيجية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
08:20 PM

الجيش اليمني يعمق خسائر الحوثيين بتعز خلال محاولة فاشلة لاستعادة مواقع محررة

مقتل أكثر من 15 متمردًا في جبهة العنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل أكثر من 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح 20 آخرين، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم "الأربعاء"، غرب تعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن ميليشيا الحوثي شنّت هجومًا في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية، إلا أن جنود الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من دحرهم وهزيمتهم، وقتل وجرح العديد منهم؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وحررت قوات الجيش الوطني خلال الأيام الماضية عدّة مواقع استراتيجية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

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