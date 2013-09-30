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توجه حكومي لإصدار مواصفات قياسية لتطوير الخدمات السياحية بالمملكة

لرفع مستويات الجودة بخدمات القطاع الحيوي بما يمكّنه من تحقيق المستهدفات

تدرس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، إصدار مواصفات قياسية لخدمات القطاع السياحي؛ وذلك لرفع مستويات الجودة بخدمات هذا القطاع الحيوي، بما يمكّنه من تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الوطنية بشكل فعال وسريع.

وقالت المواصفات: إنها شكّلت الفريق الفني للسياحة والخدمات السياحية للعمل على إعداد وتطوير مواصفات قياسية للمشاريع السياحية والخدمات ذات العلاقة، والمساعدة على إيجاد مشاريع سياحية وفق أفضل معايير الجودة؛ بما يسهم في توفير أرقى الخدمات للمستفيدين من هذه المشاريع السياحية.

وأوضحت "المواصفات السعودية" أن الفريق الفني سيعمل على عدد من الموضوعات والخدمات من بينها على سبيل المثال: السياحة العلاجية، سياحة المغامرات، سياحة الغطس، الخدمات السياحية المقدمة في الفنادق والمنتجعات والشواطئ، استدامة السياحة.

وأعربت الهيئة عن ثقتها في أن تمثل مخرجات العمل لهذا الفريق دافعًا قويًّا وعاملًا مساعدًا لتطوير القطاع السياحي؛ في ظل التوجهات الحكومية للقيادة الرشيدة بتمكين هذا القطاع وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

يشار إلى أن الفريق الفني للسياحة يشارك به ممثلون لوزارة السياحة، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الرياضة، ووزارة الثقافة، وهيئة الطيران المدني والهيئة العامة للترفيه.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توجه حكومي لإصدار مواصفات قياسية لتطوير الخدمات السياحية بالمملكة
سبق

تدرس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، إصدار مواصفات قياسية لخدمات القطاع السياحي؛ وذلك لرفع مستويات الجودة بخدمات هذا القطاع الحيوي، بما يمكّنه من تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الوطنية بشكل فعال وسريع.

وقالت المواصفات: إنها شكّلت الفريق الفني للسياحة والخدمات السياحية للعمل على إعداد وتطوير مواصفات قياسية للمشاريع السياحية والخدمات ذات العلاقة، والمساعدة على إيجاد مشاريع سياحية وفق أفضل معايير الجودة؛ بما يسهم في توفير أرقى الخدمات للمستفيدين من هذه المشاريع السياحية.

وأوضحت "المواصفات السعودية" أن الفريق الفني سيعمل على عدد من الموضوعات والخدمات من بينها على سبيل المثال: السياحة العلاجية، سياحة المغامرات، سياحة الغطس، الخدمات السياحية المقدمة في الفنادق والمنتجعات والشواطئ، استدامة السياحة.

وأعربت الهيئة عن ثقتها في أن تمثل مخرجات العمل لهذا الفريق دافعًا قويًّا وعاملًا مساعدًا لتطوير القطاع السياحي؛ في ظل التوجهات الحكومية للقيادة الرشيدة بتمكين هذا القطاع وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

يشار إلى أن الفريق الفني للسياحة يشارك به ممثلون لوزارة السياحة، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الرياضة، ووزارة الثقافة، وهيئة الطيران المدني والهيئة العامة للترفيه.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
09:00 AM

توجه حكومي لإصدار مواصفات قياسية لتطوير الخدمات السياحية بالمملكة

لرفع مستويات الجودة بخدمات القطاع الحيوي بما يمكّنه من تحقيق المستهدفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدرس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، إصدار مواصفات قياسية لخدمات القطاع السياحي؛ وذلك لرفع مستويات الجودة بخدمات هذا القطاع الحيوي، بما يمكّنه من تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الوطنية بشكل فعال وسريع.

وقالت المواصفات: إنها شكّلت الفريق الفني للسياحة والخدمات السياحية للعمل على إعداد وتطوير مواصفات قياسية للمشاريع السياحية والخدمات ذات العلاقة، والمساعدة على إيجاد مشاريع سياحية وفق أفضل معايير الجودة؛ بما يسهم في توفير أرقى الخدمات للمستفيدين من هذه المشاريع السياحية.

وأوضحت "المواصفات السعودية" أن الفريق الفني سيعمل على عدد من الموضوعات والخدمات من بينها على سبيل المثال: السياحة العلاجية، سياحة المغامرات، سياحة الغطس، الخدمات السياحية المقدمة في الفنادق والمنتجعات والشواطئ، استدامة السياحة.

وأعربت الهيئة عن ثقتها في أن تمثل مخرجات العمل لهذا الفريق دافعًا قويًّا وعاملًا مساعدًا لتطوير القطاع السياحي؛ في ظل التوجهات الحكومية للقيادة الرشيدة بتمكين هذا القطاع وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

يشار إلى أن الفريق الفني للسياحة يشارك به ممثلون لوزارة السياحة، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الرياضة، ووزارة الثقافة، وهيئة الطيران المدني والهيئة العامة للترفيه.

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