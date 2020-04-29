النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة جدة" تلزم "المولات" بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم تمهيدًا لفتحها اليوم

تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا:

ألزمت أمانة محافظة جدة، المراكز التجارية (المولات) بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع قرار إعادة فتح المراكز التجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، تابعت أعمال التطهير والتعقيم استعدادًا لموعد افتتاح "المولات" اليوم الأربعاء الموافق ٦ رمضان، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات بتوفير "الملصقات" التوعية والإرشادية، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

وأضاف "الزهراني" أن متابعة أعمال التعقيم والتطهير في "المولات" التجارية تأتي ضمن الجولات الرقابية المتواصلة على كل مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات والتوجيهات التنظيمية لمنع انتشار الفيروس.

جدة أمانة جدة المراكز التجارية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة جدة" تلزم "المولات" بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم تمهيدًا لفتحها اليوم
سبق

ألزمت أمانة محافظة جدة، المراكز التجارية (المولات) بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع قرار إعادة فتح المراكز التجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، تابعت أعمال التطهير والتعقيم استعدادًا لموعد افتتاح "المولات" اليوم الأربعاء الموافق ٦ رمضان، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات بتوفير "الملصقات" التوعية والإرشادية، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

وأضاف "الزهراني" أن متابعة أعمال التعقيم والتطهير في "المولات" التجارية تأتي ضمن الجولات الرقابية المتواصلة على كل مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات والتوجيهات التنظيمية لمنع انتشار الفيروس.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
01:57 AM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:14 AM

"أمانة جدة" تلزم "المولات" بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم تمهيدًا لفتحها اليوم

تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا:

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,985

ألزمت أمانة محافظة جدة، المراكز التجارية (المولات) بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع قرار إعادة فتح المراكز التجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، تابعت أعمال التطهير والتعقيم استعدادًا لموعد افتتاح "المولات" اليوم الأربعاء الموافق ٦ رمضان، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات بتوفير "الملصقات" التوعية والإرشادية، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

وأضاف "الزهراني" أن متابعة أعمال التعقيم والتطهير في "المولات" التجارية تأتي ضمن الجولات الرقابية المتواصلة على كل مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات والتوجيهات التنظيمية لمنع انتشار الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,306
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,724
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,743

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة