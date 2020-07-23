النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

10  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الشرقية والرياض وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ونجران والقصيم وجازان والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والدمام والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وبيشة وتثليث وطريب، وتبدأ الساعة الـ11.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة عسير ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

كما تشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وشرورة ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والمويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة حالة مماثلة من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر وينبع، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرس والمذنب وبريدة وعنيزة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بقعاء وحائل، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

كما تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ13.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
10  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الشرقية والرياض وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ونجران والقصيم وجازان والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والدمام والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وبيشة وتثليث وطريب، وتبدأ الساعة الـ11.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة عسير ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

كما تشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وشرورة ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والمويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة حالة مماثلة من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر وينبع، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرس والمذنب وبريدة وعنيزة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بقعاء وحائل، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

كما تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ13.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:32 AM

10  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
581

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الشرقية والرياض وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ونجران والقصيم وجازان والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والدمام والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وبيشة وتثليث وطريب، وتبدأ الساعة الـ11.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمنطقة عسير ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

كما تشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وشرورة ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والمويه وتربة ورنية، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة حالة مماثلة من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر وينبع، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرس والمذنب وبريدة وعنيزة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بقعاء وحائل، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

كما تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ13.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,970
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,499
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,103
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,223

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة