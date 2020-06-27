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"الصحة" تعلن تسجيل 3927 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 178504

بعد استقرار حالته عقب إصابته بكورونا.. محافظ المندق يغادر "العناية"

"الفايز" أمضى 3 أيام في العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد بالباحة

خرج محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفايز من العناية الخاصة، قبل قليل، بعد استقرار حالته عقب اصابته بكورونا ونقله لجناح التنويم.

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام قضاها "الفايز" في العناية الخاصة في مستشفى الملك فهد بالباحة بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر إصابته و4 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعنوان (نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" يصيب محافظ المندق و4 من عائلته).

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد استقرار حالته عقب إصابته بكورونا.. محافظ المندق يغادر "العناية"
سبق

خرج محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفايز من العناية الخاصة، قبل قليل، بعد استقرار حالته عقب اصابته بكورونا ونقله لجناح التنويم.

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام قضاها "الفايز" في العناية الخاصة في مستشفى الملك فهد بالباحة بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر إصابته و4 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعنوان (نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" يصيب محافظ المندق و4 من عائلته).

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
03:41 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
04:16 PM

بعد استقرار حالته عقب إصابته بكورونا.. محافظ المندق يغادر "العناية"

"الفايز" أمضى 3 أيام في العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد بالباحة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
2,605

خرج محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفايز من العناية الخاصة، قبل قليل، بعد استقرار حالته عقب اصابته بكورونا ونقله لجناح التنويم.

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام قضاها "الفايز" في العناية الخاصة في مستشفى الملك فهد بالباحة بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر إصابته و4 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعنوان (نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" يصيب محافظ المندق و4 من عائلته).

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