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إسبانيا في 24 ساعة .. 6398 إصابة بكورونا و812 حالة وفاة

إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد يرتفع إلى 6528 حالة

سجلت إسبانيا اليوم رقما ضخماً جديداً حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 6398 إصابة جديدة بفيروس كورونا و812 وفاة في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق "رويترز" أضافت وزارة الصحة، في بيان نشرته اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 85195 من مستوى 78797 إصابة، وأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 7340 من 6528 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد إسبانيا

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إسبانيا في 24 ساعة .. 6398 إصابة بكورونا و812 حالة وفاة
سبق

سجلت إسبانيا اليوم رقما ضخماً جديداً حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 6398 إصابة جديدة بفيروس كورونا و812 وفاة في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق "رويترز" أضافت وزارة الصحة، في بيان نشرته اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 85195 من مستوى 78797 إصابة، وأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 7340 من 6528 حالة وفاة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:56 PM

إسبانيا في 24 ساعة .. 6398 إصابة بكورونا و812 حالة وفاة

إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد يرتفع إلى 6528 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إسبانيا اليوم رقما ضخماً جديداً حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 6398 إصابة جديدة بفيروس كورونا و812 وفاة في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق "رويترز" أضافت وزارة الصحة، في بيان نشرته اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 85195 من مستوى 78797 إصابة، وأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 7340 من 6528 حالة وفاة.

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