الرقم الأعلى منذ ظهور الوباء في البلاد.. 1639 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

56013 حالة بينها 24487 نشطة وتعافي 30731 شخصاً وسجلت 795 وفاة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 1639 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس وهي الأعلى منذ ظهور الوباء في البلاد، ومنها 1301 حالة جديدة و338 لمخالطين، كما سجلت 766 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة.

وأوضح المركز في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، أنه تسلم 6002 عينة موزعة على المختبرات، وأظهرت سلبية 4363 عينة، بينما أكدت إصابة 1639 شخصاً.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في ليبيا إلى 56013 حالة منذ بداية ظهور الوباء في البلاد، بينها 24487 حالة نشطة حتى الآن، وتعافي 30731 شخصاً، وسجلت 795 وفاة.